Inter, speranza inglese per Lautaro: 110 milioni!

Lautaro Martinez è richiestissimo in tutta Europa, ma una recente offerta di 110 milioni potrebbe cambiare tutto.

Mancano ormai solo pochi giorni alla finalissima di Istanbul, che vedrà di fronte l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens sono strafavoriti dopo aver spazzato via due corazzate come Bayern Monaco (ai quarti) e Real Madrid (in semifinale), ma l’Inter ha tutte le carte in regola per provare a giocarsela.

I tifosi nerazzurri sognano di rivivere le stesse emozioni del 2010, quando gli uomini all’epoca allenati da José Mourinho batterono 2-0 il Bayern Monaco a Madrid e alzarono la terza Champions nella storia della Beneamata.

Di fronte avranno senz’altro l’avversario più duro, ma Simone Inzaghi può affidarsi ad alcuni dei protagonisti di questa stagione che ha già portato due trofei nella bacheca nerazzurra (la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia). In particolare, il tecnico piacentino si augura di avere Lautaro Martinez nelle migliori condizioni, dato che l’attaccante argentino è una delle armi interiste più efficaci e può fare davvero molto male alla difesa del City.

Allo stesso modo, l’intero ambiente interista si augura che quella di Istanbul non sia l’ultima partita del ‘Toro’ in maglia nerazzurra. Le eccellenti prestazioni di Lautaro hanno catalizzato l’attenzione di moltissimi big club, disposti a sborsare cifre ‘monstre’ per portare via il campione del mondo da Milano.

L’offerta è di 110 milioni: l’Inter attende

Tra le principali pretendenti c’è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sta cercando un grande bomber per la prossima stagione. I Blancos hanno conquistato tre trofei (Supercoppa Europea, Copa del Rey e Mondiale per Club) ma hanno mancato la Liga (vinta dal Barcellona) e la Champions, dove sono stati spazzati via all’Etihad dalla furia del Manchester City (4-0 per gli inglesi dopo l’1-1 del Bernabeu).

In vista del prossimo anno i tifosi del Real Madrid si aspettano qualche grande colpo e Lautaro rientra nei piani della dirigenza madridista. Tuttavia, stando agli ultimi rumors pare che il principale obiettivo dei Blancos non sia l’attaccante dell’Inter. Le voci provenienti dalla Spagna rivelano infatti che il Real avrebbe pronta una maxi offerta di 110 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciar andare Harry Kane.

L’attaccante inglese è reduce dal suo decimo anno con la maglia degli Spurs, con cui ha totalizzato 435 presenze e 280 reti in tutte le competizioni (32 gol solo nell’ultima stagione, ndr). Se la trattativa per Kane dovesse andare in porto il Real non cercherebbe più Lautaro Martinez, anche se non è detto che non arrivino offerte da altri club per il ‘Toro’.