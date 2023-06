Juventus, tifosa da capogiro: chi è l’ex Miss India che fa impazzire i bianconeri

Tra i vari tifosi della Juventus c’è anche una modella e attrice bellissima che fa impazzire i supporters bianconeri: ecco di chi si tratta

È stata una delle stagioni più complicate della storia della Juventus e su questo siamo tutti d’accordo. La nuova penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale ha rappresentato un durissimo colpo da digerire. L’annuncio, in tal senso, arrivò a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Empoli e ha condizionato notevolmente la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Il trainer livornese ha gestito come poteva un gruppo colpito costantemente da questioni extra-campo, che coinvolgono direttamente la società torinese. E oltre alle inchieste sportive, è andato in scena pure il Mondiale qatariota nei mesi di novembre e dicembre. Non era mai accaduto che la massima competizione per nazionali si giocasse d’inverno, nel bel mezzo di una stagione.

Inevitabilmente, il lavoro degli allenatori ne ha risentito e anche parecchio. Uno delle migliori pedine a disposizione del trainer toscano, per dire, è Angel Di Maria, il quale ha impiegato molte energie psicofisiche per riuscire finalmente a mettere le mani sulla Coppa del Mondo. E la ‘Vecchia Signora’ è passata in secondo piano. E alla fine i torinesi hanno dovuto rinunciare anche all’Europa League, oltre che alla Champions.

Ironia della sorte, ci ha pensato proprio il grande ex Paulo Dybala a spedire in Conference la Juve, regalando su calcio di rigore tre punti pesantissimi a Mourinho e alla sua Roma. Una sorta di rivincita per la Joya, che era stata letteralmente scaricata dalla vecchia società.

Esha Gupta, ecco chi è la sexy tifosa della Juventus

Fine a se stesso, dunque, il successo della Juventus ai danni dell’Udinese di Andrea Sottil, col match della Dacia Arena che è stato deciso da una rete firmata Federico Chiesa nel secondo tempo. In tal senso, almeno per quanto concerne il risultato della sfida, ha portato fortuna Esha Gupta, bellissima modella e attrice di Bollywood, nonché ex Miss India.

Gupta, dal canto suo, è una grande sostenitrice dei colori bianconeri, tant’è che spesso si reca all’Allianz Stadium per assistere alle partite della ‘Vecchia Signora’. Nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé per aver condiviso un’Instagram Story che la raffigura con indosso la maglia juventina.

La foto era accompagnata da questo messaggio: “Let’s go Juventus“. L’attrice, infatti, ha voluto attestare tutto il proprio attaccamento al club piemontese in occasione della partita di Udine. Lo scorso 21 aprile, per chi non lo sapesse, Gupta ha postato sui social una foto insieme ad Alessandro Del Piero, definendolo “leggenda in persona“.

La modella è famosissima, tant’è che su Instagram conta oltre quattordici milioni di followers. Il suo fisico strepitoso ed il suo viso angelico mandano in visibilio i numerosi fan della ‘Vecchia Signora’. Impossibile resistere alla meravigliosa Esha Gupta.