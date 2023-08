Inter, anche Asllani in partenza: offerta irrinunciabile

Uno dei più promettenti e giovani prospetti a disposizione di Inzaghi potrebbe lasciare a sorpresa la Pinetina: arrivano le sterline

Sembrava tutto fatto per l’annuncio di Gianluca Scamacca in nerazzurro e, come già anticipato da più parti, è arrivata la conferma. Già, peccato che, nonostante i colori siano gli stessi, il club che con un vero e proprio blitz si è accaparrato l’ex prodotto delle Giovanili della Roma è stata l’Atalanta, non l’Inter. La notizia ha lasciato di stucco i tifosi. E, per una volta, lo stesso Ad Marotta, di solito abituato a servire le beffe di mercato anzichè a subirle.

La società meneghina si trova dunque a dover intavolare daccapo un’altra trattativa per garantire ad Inzaghi almeno una pedina sul fronte offensivo. In attesa di tesserare un secondo portiere che faccia le veci di Sommer – almeno sullo svizzero non ci sono state sorprese – mancava solo quel tassello per completare la rosa nerazzurra.

Il non averlo ancora tesserato potrebbe cambiare le strategie del dirigente meneghino, a cui serve ora una quantità di denaro maggiore per tentare il clamoroso assalto a Folarin Balogun, il talentuoso attaccante americano di proprietà dell’Arsenal. I soldi per l’operazione potrebbero arrivare dall’inaspettata cessione di un giovane talento. Uno che era stato in qualche modo blindato dal club nonostante lo scarso impiego della passata stagione.

Asllani, piomba il Brighton di De Zerbi: la situazione

579′ in campo. Nonostante il lungo stop di Marcelo Brozovic, di cui avrebbe dovuto fare il vice, e nonostante le tantissime partite disputate dall’Inter, arrivata in fondo a tutte le competizioni disputate. Questo il magro, magrissimo, bottino di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, nella sua prima annata all’Inter. Scalzato nei suoi desideri di essere il playmaker titolare dalle grandi performances, nel ruolo, di Hakan Calhanoglu – che ormai ha a tutti gli effetti ereditato la posizione dal croato d’Arabia – finito nelle mire del ricco ed ambizioso Brighton di Roberto De Zerbi.

Non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma sondaggi esplorativi sarebbero stati già condotti. L’Inter non intende privarsi a cuor leggero del calciatore, ma non è insensibile a possibili offerte clamorose avanzate a suon di sonanti sterline.

C’è chi dice 20, chi 25, chi addirittura 30 milioni: solo per una cifra di siffatta importanza il club meneghino potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere l’albanese, col successivo intento di reinvestire parte del tesoretto per acquisti di lignaggio superiore a quelli cercato negli ultimi giorni. De Zerbi fa sul serio, ora la palla passa a Marotta.