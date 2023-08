Roma: Mourinho rischia, i Friedkin l’hanno avvertito

Il futuro di José Mourinho alla Roma potrebbe essere a rischio dopo quanto accaduto in quest’ultima sessione di calciomercato, i Friedkin ora l’hanno avvisato.

Dopo lo scorso anno deludente nel finale con l’Europa League persa all’ultima partita ai calci di rigore, ora c’è una nuova stagione che è iniziata per la Roma, ma non al meglio e come ci si aspettava.

Sono arrivati i primi risultati negativi e sono tornate le polemiche sull’allenatore, che adesso sembra non poter avere più scuse per quest’anno e in vista del futuro.

Roma: Mourinho in bilico per il futuro

La Roma guarda al futuro e ha intenzione di pensare in grande per provare a dare una svolta a questo progetto con o senza José Mourinho in panchina. I proprietari americani dei Friedkin hanno investito molto fino a questo momento e lo continueranno a fare con la speranza di poter ottenere risultati importanti con il loro club. Perché la società è riuscita a fare sforzi che nessuno si sarebbe aspettato in questi anni e adesso c’è la possibilità di fare uno step successivo.

La Roma affronterà una nuova stagione per puntare al massimo in ogni competizione, soprattutto dopo che sono arrivati grandi colpi come quelli dall’ultima sessione di calciomercato tra cui N’dicka, Aouar, Renato Sanches e ora anche Lukaku tra il grande entusiasmo generale. In più, la società è riuscita a trattenere anche grandi campioni come Dybala, Smalling e altri. Per questo motivo non ci sono più scuse per Mourinho che ha un futuro in bilico con i giallorossi.

Situazione di stallo tra Mourinho e la Roma con il contratto dell’allenatore in scadenza nel 2024. Al momento la situazione è quella di grande attesa, per capire come andrà a finire in vista dei prossimi mesi dal punto di vista di risultati e obiettivi raggiunti. Di sicuro la squadra giallorossa ora dovrà puntare al massimo in ogni competizione.

Obiettivi Roma: Mourinho avvisato dai Friedkin

Si è esposto in questi ultimi giorni José Mourinho riguardo il fatto di raggiungere le prime 4 posizioni in Serie A per un posto in Champions League per il prossimo anno con la Roma. L’allenatore ha dichiarato che sarà difficile e i giallorossi non sono tra i favoriti, ma i Friedkin non accetteanno un fallimento.

Infatti, senza la Roma in Champions il prossimo anno sarà presa una decisione da parte dei Friedkin verso Mourinho che è stato accontentato anche con l’ultimo colpo di Lukaku e ora non può più sbagliare.

Roma: rinnovo Mourinho bloccato

Mantenute le promesse di giugno all’allenatore che ora dovrà esaudire il desiderio di Dan e Ryan Friedkin che vogliono tornare in Champions League. Questo l’obiettivo di Mourinho che intanto non è in trattativa per il rinnovo con la Roma al momento.