Milan, Pioli è stanco: lo manda via, decisa la squadra

Il Milan è al centro di tante mosse di calciomercato che possono cambiare il volto alla squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno deciso di mettere in piedi una sessione di trasferimenti molto ricca di colpi a sorpresa sia in entrata che in uscita. Al momento sono arrivati otto calciatori nuovi ed è stato ceduto solo Tonali a centrocampo, ma per cifre importantissime. I prossimi giorni saranno determinanti per migliorare la rosa di Pioli e completarla anche nei reparti in cui ci sono ancora delle mancanze.

Pioli ha deciso di dare un taglio alla passata stagione e vuole far sì che venga costruita una rosa forte e pronta alla grande annata di conferme a cui deve iscriversi il Milan.

Calciomercato Milan, decisa la cessione: le ultime

La dirigenza del Milan si è messa al lavoro sin dal giorno successivo alla fine della scrosa stagione. Nessuno era felice per come era andata, visto che la qualificazione in Champions League è arrivata solo per la penalizzazione assegnata alla Juventus.

Con l’addio a Maldini e Massara si pensava ad un ridimensionamento importante ma invece non è stato così. Anzi, la squadra del Milan ora è completa in quasi tutti i reparti e in questo si completeranno anche gli ultimi tasselli.

Prima di trovare i calciatori giusti da regalare al tecnico per tornare sin da subito ad essere grandi bisognerà cedere qualche calciatore che è ritenuto poco consono al tipo di gioco che vuole proporre Pioli: è stata decisa la cessione.

Milan, Pioli ha dettato l’addio: De Ketelaere se ne va

Il Milan vuole tornare a vincere trofei dopo una stagione estremamente complicata. I rossoneri si sono dovuti accontentare di un quarto posto arrivato solo grazie alla penalizzazione subita dalla Juventus ma ora vogliono costuire una rosa forte e pronta a vincere.

Secondo le ultime notizie di mercato, il prossimo nome sulla lista dei partenti è Charles De Ketelaere. Fortemente voluto da Paolo Maldini e acquistato per circa 30 milioni di euro, non ha mai giustificato il suo valore e ora Pioli ha deciso di cederlo.

L’addio di De Ketelaere al Milan sembra già deciso. Stefano Pioli sembra non si fida più del trequartista belga e vuole lasciarlo partire per incassare cifre importanti e permettere ai due innesti, Pulisic e Luka Romero, di integrarsi con la sua idea di 4-2-3-1.

De Ketelaere verso la cessione: c’è la Real Sociedad

Charles De Ketelaere ha fatto malissimo al suo primo anno al Milan. I soldi investiti per il suo cartellino non sono stati gustificati e ora la società, su precisa indicazione di Pioli, ha deciso di mandarlo via.

Secondo quanto riferisce Relevo, la Real Sociedad è pronta a fare un’offerta al Milan per acquistare De Ketelaere. Gli spagnoli, però, non intendono arrivare ai 30 milioni chiesti dai rossoneri e cercano un forte sconto.