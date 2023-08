Napoli, De Laurentiis spiazzato: aveva dato la parola

Il Napoli sta provando a costruire una squadra più forte rispetto a quella dell’anno scorso: ora c’è un nuovo problema all’orizzonte.

Gli azzurri sono Campioni d’Italia in carica e stanno provando a costruire una rosa completa in ogni reparto per non far rimpiangere l’addio di Luciano Spalletti. I tifosi si aspettano tantissimo dalla squadra che è rimasta la stessa, se non per l’addio di Kim Min-Jae e di Hirving Lozano, sostituiti da Natan e Lindstrom. Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere e c’è ancora qualche punto interrogativo che riguarda alcuni dei titolarissimi.

La squadra ha grande stima da parte di tutti i tifosi e anche Rudi Garcia gode della stima di tutto il popolo partenopeo. De Laurentiis, ora, sta provando a blindare i suoi campioni ma la situazione è complessa.

Napoli, pericolo nelle ultime ore: De Laurentiis è una furia

Il Napoli ha tenuto tutti i top players della rosa che ha vinto lo Scudetto e ora sta provando a migliorare la rosa. Nei due mesi di calciomercato estivo ci sono state poche trattative ma tante difficoltà a portare nuovi calciatori in maglia azzurra. La cessione di Kim è stata l’unico grave “problema” da affrontare, viste le difficoltà a trovare il suo sostituto.

De Laurentiis, però, ha resistito alle offerte arrivate per Osimhen, chiedendo 200 milioni per dire addio al capocannoniere dell’ultima Serie A.

Il nome di Kvaratskhelia, invece, non è mai stato in dubbio: non sono arrivate offerte allettanti e il Napoli non aveva nessuna intenzione di cederlo.

Futuro Kvaratskhelia: trattativa per il rinnovo a oltranza

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli è tutto da scrivere. La prima stagione in azzurro è stata super esaltante e le sue qualità sono diventate l’arma in più per il Napoli per vincere lo Scudetto e fare la miglior stagione di sempre in Europa. De Laurentiis ha avuto colloqui continui con il suo agente, Mamuka Jugeli, per blindarlo per i prossimi anni ma non c’è stata la svolta.

In quest’estate non c’è stato alcun pericolo di addio, visto che nessun top club ha bussato alla porta del Napoli per strappare il talento georgiano ai partenopei.

E proprio per questo motivo De Laurentiis vuole approfittare dei fari spenti su Kvaratskhelia e trovare l’accordo per il rinnovo.

Intesa lontana tra il Napoli e Kvaratskhelia sul rinnovo

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli non è cosa fatta. Tutti a Napoli si aspettavano la fumata bianca durante l’estate ma non è stato trovato ancora l’accordo .

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli offre un rinnovo a 2,5 milioni a stagione fino al 2028 mentre Mamuka Jugeli chiede 5 milioni netti, sempre fino al 2028. Le parti sono al lavoro e nelle prossime settimane cercheranno l’intesa.