Serie A: Torreira colpo Champions, affare last minute per la big

La Serie A si prepara ad entrare nel vivo, ma ancora oggi e domani l’attenzione di tutti gli appassionati sarà rivolta soprattutto al calciomercato. Si prepara in tal senso a sorpresa il ritorno di Lucas Torreira. Colpo last minute della big, che punta su di lui anche per la UEFA Champions League

La rottura a dir poco burrascosa con la Fiorentina è stata un po’ un trauma per Lucas Torreira. Che, però, al Galatasaray, nella sempre suggestiva location di Istanbul, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Straordinario il suo percorso lì fino a questo momento, così come però è inevitabilmente forte il suo desiderio di tornare nel campionato dove meglio si è espresso: la Serie A. Dopo un periodo di voci insistenti sull’interesse della Lazio, ma adesso a sorpresa è pronta un’altra compagine a chiudere per lui. Garantendogli anche la possibilità di giocare la prossima edizione della UEFA Champions League.

Serie A, colpo last minute della big

Un profilo del genere fa sempre comodo, soprattutto tenendo conto della sua capacità di fraseggiare ed al contempo anche di fare da filtro in mezzo al campo. Sfumata definitivamente l’ipotesi Lazio, sembrava destinato a restare ad Istanbul anche nella prossima stagione.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ci sta seriamente pensando. Viste le difficoltà per arrivare ad Amrabat della Fiorentina, gli azzurri vogliono cercare il colpo last minute assicurando a Rudi Garcia un giocatore in grado di dare il cambio a Lobotka. Con Demme che, ovviamente, sarà sacrificato in sede di mercato. Un anno fa è stato pagato 5 milioni di euro dal Galatasaray e, di conseguenza, si tratterebbe di un affare a basso costo.

Torreira al Napoli, altro colpo per Garcia

L’anno scorso al Galatasaray è stato uno dei principali protagonisti della conquista della SuperLig turca. La sua volontà di tornare in Serie A ed in Italia, un Paese dove si è sempre trovato benissimo, è nota a tutti ed anche alla compagine di Istanbul. Chissà che ora i tempi non possano essere maturi, soprattutto tenendo conto del fatto che il suo ingaggio pesa per il Gala che, dunque, potrebbe anche aprire al prestito. Soprattutto dopo il mercato faraonico fatto.