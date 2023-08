Finisce il sogno Juventus: ha scelto un’altra big di Serie A

Il calciomercato estivo delle big di Serie A è ancora molto vivo a 48 ore dal gong: finisce il sogno Juventus, va in un’altra grande.

Le squadre di Serie A stanno provando a migliorare ogni reparto per cercare di non avere problemi per l’intero arco della stagione. Gli allenatori hanno chiesto miglioramenti immediati per riuscire a evitare ogni problema e per essere felici al 100% del mercato portato avanti dai rispettivi direttori sportivi.

Le ultime ore di calciomercato potrebbero essere decisive per tutte le big del nostro campionato che stanno provando a chiudere colpi d’oro al risparmio. Saranno decive le volontà dei calciatori in questione che stanno decidendo il loro futuro.

Calciomercato Serie A: c’è un altro colpo d’oro

La Serie A è pronta ad accogliere tanti volti nuovi ma anche a ridare una chance ai calciatori attualmente scontenti che possono cambiare maglia e tornare a sorridere. Tra le squadre più vive delle ultime ore di mercato ci sarà sicuramente la Juventus che sta provando a chiudere la rosa con qualche colpo a sorpresa.

Allegri ha una squadra molto forte a disposizione ma ci sono ancora le solite difficoltà di campo che hanno già messo in mostra i limiti del club. Giuntoli e Manna stanno monitorando il mercato per completare definitivamente la rosa.

Tra i nomi che stanno circolando per arrivare in Serie A c’è Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano può lasciare il Galatasaray per firmare il suo ritorno in Italia.

Niente Juventus per Torreira: nuova chance

Lucas Torreira è uno dei nomi che più piaceva alla Juventus per il centrocampo. Massimiliano Allegri ha dato il via libera alla cessione di Zakaria e di Rovella ma ora c’è solo Manuel Locatelli come vero regista in rosa. Per questo motivo Giuntoli e Manna hanno provato a riportarlo in Serie A nelle scorse settimane ma non sembra esserci stato il via libera per l’accordo.

Ora Lucas Torreira può tornare in Serie A ma al Napoli. Il centrocampista ex Sampdoria e Fiorentina è uno degli esuberi del Galatasaray che ha deciso di cambiare parte della rosa per tornare in Champions League con altri calciatori altrettanto importanti.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Torreira al Napoli potrebbe essere il colpo a sorpresa per gli ultimi giorni di calciomercato.

Torreira al Napoli: le cifre dell’affare

Torreira può diventare il rinforzo del Napoli. Gli azzurri stanno cercando un nuovo centrocampista per completare definitivamente la rosa e con l’uscita di Demme serve un vice Lobotka di livello.

Il Galatasaray l’anno scorso ha acquistato Torreira per 5 milioni e ora può già cederlo a cifre molto simili. Il classe ’96 gradirebbe la destinazione partenopea, conscio di poter tornare a fare molto bene in Serie A.