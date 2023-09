Il campione nei guai, carriera a rischio: nuove gravissime accuse

Il mondo del calcio sta vivendo una fase molto delicata, dal momento che il campione ora è seriamente nei guai. Si tratta di uno dei profili più in vista in senso assoluto in questo sport ed ora la sua carriera è fortemente a rischio. Imprevedibili o quasi, infatti, gli scenari da questo momento in avanti.

Il mondo del calcio, dall’esterno, molto spesso dà di sé stesso l’immagine di una sorta di isola felice. Le eccellenze di questo sport, infatti, spesso conducono la vita che tutti sognano ma alle volte si celano dei fantasmi enormi dietro e dentro di loro. Ed in tal senso si ha l’impressione che sta per venir giù, per l’ennesima volta, questo enorme castello di sabbia. Un campione, infatti, adesso rischia seriamente di vedere stroncata quella che è la sua carriera, che promette ancora grandi cose. Stiamo parlando, infatti, di uno dei profili più in vista su scala planetaria. Sono arrivate, infatti, per lui delle nuove gravissime accuse.

Carriera a rischio per il campione

Antony, infatti, sembra tra i più grandi talenti in ascesa. Prima con la maglia dell’Ajax, poi con quella del Manchester United, ha fatto vedere di avere dei colpi del tutto fuori dall’ordinario. Gabriella Cavallin, infatti, vale a dire la sua ex compagna, lo ha accusato di gravissime violenze domestiche. E la sensazione, per quanto si è ancora in attesa di giudizio, è che sia stato aperto il vaso di Pandora.

Due donne, infatti, hanno accusato di aver subito dei maltrattamenti fisici da Antony. Entrambe le denunce sono arrivate in brasile e riguardano una giovane studentessa di giurisprudenza ed una banchiera di 33 anni. Quest’ultima, in particolar modo, ha rivelato che il campione ha provato ad avere un rapporto con lei ma, quando quest’ultima si è rifiutata, l’ha scagliata contro il muro, facendole sbattere la testa.

Antony, due nuove accuse per lui

Queste due nuove accuse cambiano in maniera radicale lo scenario, dal momento che si sta mettendo su un autentico caso nazionale. Ed anche internazionale. E’ stato, infatti, coinvolto anche il Manchester United, seppur indirettamente, con il club che non ha ancora preso una netta posizione sull’accaduto. Nel caso in cui dovesse essere certificata la sua colpevolezza, allora si potrebbe dire che sarebbe la parola “fine” per la sua carriera. Almeno a certi livelli. E la paura cresce, vista la situazione.