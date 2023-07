Napoli, Garcia deve arrendersi: lo hanno annunciato poco fa

L’annuncio spiazza il Napoli e Garcia: i partenopei dovranno cambiare strategia e obiettivi dopo la brutta notizia.

Pochi annunci, trattative riservate e tanta voglia di stupire. Il Napoli deve confermarsi, e nella prima fase del mercato ha lavorato su alcune situazione da sistemare al più presto.

Dalla cessione di Kim ai rinnovi di molti calciatori da portare avanti, lo spazio per approfondire alcune trattative imbastite da tempo è stato poco. Anche l’addio di Giuntoli ha in qualche modo frenato il club, che come spesso accade e come già mostrato nella passata stagione, sa bene come muoversi anche in tempi stretti.

Il lavoro, per molti versi, è stato già imbastito. Garcia ha infatti chiarito quali sono i ruoli in cui intervenire e le pedine da muovere in entrata e in uscita. C’è una lista con un calciatore espressamente chiesto dal tecnico, ma anche alcune difficoltà che rallentano i lavori di Meluso e De Laurentiis. L’ultima notizia è infatti ufficiale e cambia drasticamente i piani del Napoli, imponendo una riflessione immediata per evitare di perdere una pedina fondamentale pe il tecnico.

Al netto delle dichiarazioni di rito, qualche preoccupazione in casa Napoli c’è. Il mercato fatica a sbloccarsi, e il primo obiettivo è cercare un sostituto di Kim. Garcia ha respinto ogni tipo di domanda sulla mancanza di un’alternativa valida, sottolineando di avere tre validi centrali in rosa. La sensazione però è che il tecnico attenda un elemento di spessore da schierare al fianco di Rrahmani.

Napoli, comunicazione ufficiale: Garcia cambia obiettivo

L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è Kevin Danso del Lens. Garcia lo conosce bene, lo ha chiesto al club che sarebbe disposto anche ad investire cifre importanti pur di portarlo in Campania, ma la comunicazione ufficiale in arrivo dal club francese potrebbe chiudere la trattativa.

A margine del rinnovo del portiere Brice Samba, il direttore generale del Lens ha risposto con chiarezza alle domande su possibili uscite. Arnaud Pouille ha chiarito che l’ossatura della squadra che ha stupito nella passata stagione non sarà toccata, e in particolare ha affermato che in difesa non ci saranno movimenti in uscita.

Danso potrebbe quindi restare un’altra stagione nel club, e il Napoli è costretto a rivedere i suoi piani. Il lista restano quindi Kostantinos Mavropanos, che per 20 milioni potrebbe muoversi e Ko Itakura, che nelle scorse ore però ha incassato un’offerta altissima dall’Al-Nassr.

Il cerchio quindi si stringe ma a Napoli valutano pure una trattativa delicata per un calciatore fortissimo. Un tentativo per Gonçalo Inácio, fortissimo centrale dello Sporting Lisbona, potrebbe essere fatto, ma la valutazione fra i 30 ei 40 milioni spaventa il club, ora deciso a fare in fretta per sostituire Kim.