Ultimatum di Allegri alla Juventus: ora è deciso

Giorni di decisioni importanti in cas Juventus: Massimiliano Allgri ha chiamato la società a decidere nel minor tempo possibile come muoversi.

La Juventus sta vivendo un periodo molto difficile sia dentro che fuori dal campo e le prossime ore di mercato cambieranno il futuro. Il calciomercato dei bianconeri è già iniziato con qualche colpo importante ma la situazione non è ancora stata chuisa definitivamente per Massimiliano Allegri.

L’allenatore era in bilico fino a qualche mese fa ma poi è stato confermato in panchina e ora si aspetta rinforzi importanti per migliorare la squadra e poter competere contro tutte le altre big sia in Serie A che in Europa.

Calciomercato Juventus, Allegri sorprende i bianconeri

La Juventus ha l’obiettivo di tornare subito grande per vincere i trofei che sono mancati negli ultimi anni. Questo è quello che chiede anche Massimiliano Allegri, uno dei più bersagliati della passata stagione in casa bianconera e ancora nel mirino delle critiche da parte dei tifosi e della stampa.

La squadra è molto simile a quella della scorsa stagione ma ora l’allenatore toscano ha chiesto rinforzi di prim’ordine. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando per completare la rosa il prima possibile e dare ad Allegri la possibilità di allenare una squadra pronta e competitiva.

I rapporti in casa Juventus si sono deteriorati con qualcuno dei perni portanti. In chiave di calciomercato la società intende cedere i calciatori che meno si adattano alla politica bianconera e acquistare nuovi assi da regalare ad Allegri.

Juventus su Lukaku: Allegri fissa la deadline

Lukaku ha lasciato l’Inter per tornare al Chelsea e poi è diventato il protagonista del calciomercato. Ha chiuso ogni rapporto con la società nerazzurra e tutti i suoi ex compagni da un giorno all’altro e ha deciso di non voler continuare la sua avventura con l’Inter.

La Juventus è piombata su Lukaku e sta facendo di tutto per portarlo a Torino. I bianconeri potrebbero perdere Dusan Vlahovic e stanno cercando un nuovo attaccante che possa sostituire il serbo. Per Allegri il nome perfetto è proprio quello di Lukaku ma servirà uno sforzo importante di ambo le parti per chiudere positivamente la trattativa.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Allegri ha dato 10 giorni di tempo alla Juventus e a Lukaku per chiudere l’affare, altrimenti si cambierà obiettivo.

Lukaku alla Juventus: si decide nella prossima settimana

Lukaku vuole la Juventus, e viceversa. I bianconeri hanno scelto il nuovo bomber da portare a Torino, con o senza la permanenza di Dusan Vlahovic. Va ancora trovata l’intesa giusta per poter firmare questo sodalizio ma le sensazioni sono positive.

Lukaku è fuori rosa al Chelsea e non è più cercato dall’Inter: vuole la Juve e nella prossima settimana si può finalmente chiudere questa telenovela.