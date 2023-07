Dalla Nazionale alla condanna per droga: tifosi senza parole

La pesantissima pena arriva per un giocatore che aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2017. Tutti i dettagli.

Non sempre chi ha vissuto sotto a luce dei riflettori accetta di trascorrere un’esistenza cosiddetta normale. In particolare, alcuni di loro finiscono in giri legati alla malavita.

C’è chi già, durante l’attività agonistica, per superare un periodo difficile, magari una difficoltà personale, cede all’uso delle droghe. Uno dei casi più eclatanti ha riguardato Jonathan Bachini. Mediano tutto polmoni, cresciuto tra Parma e Brescia, con approdo top alla Juventus, nel 2006 era stato radiato dalla Procura antidoping per una doppia positività nel 2004 e 2005.

Come riporta la Repubblica, solo il 6 giugno scorso, a 48 anni, la Procura Antidoping ha accolto l’istanza dell’ex bianconero per vedersi sospesa la preclusione ad ogni attività riferibile alla Figc. Ora Bachini potrebbe ripartire da un settore giovanile di qualche sodalizio toscano.

Diverso invece il caso raccontato il 6 maggio dalla Gazzetta dello Sport. A finire in manette è stato Diego Leon Osorio, passato glorioso nella nazionale colombiana che fu di Aspilla e Valderrama. L’8 aprle scosro l’ex cafeteros è stato fermato in aeroporto, diretto in Europa, con alcuni chili di cocaina. Osorio non è nuovo a queste situazioni. La prima volta, per lo stesso motivo, era stato fermato nel 2002 a Miami. Infine, nel 2016, a Medellin, era stato condannato per cinque anni ai domiciliari.

Traffico internazionale di stupefacenti: in manette Mendes da Silva

La storia che vi raccontiamo oggi è invece avvenuta nel Vecchio Continente. Come rivela as.com, a finire nei guai è stato l’ex nazionale olandese David Mendes da Silva, 41 anni il prossimo 4 agosto. L’ex mediano ha subìto una condanna a sette anni di reclusione nell’ambito di un’operazione antidroga.

In particolare, il talento formatosi nello Sparta Rotterdam, è stato ritenuto colpevole di aver importato due partite di cocaina da 74 e 105 chili. Non bastasse questo, a suo carico anche la partecipazione attiva alla preparazione dell’importazione di oltre 1.300 chili. L’imputato è stato assolto invece dall’accusa di aver importato materialmente la droga.

Oltre che nel club della sua città Natale, l’ex Oranje – 7 presenze nella nazionale maggiore, 5 nell’Under 21 – ha vestito le maglie di NAC Breda, AZ Alkmaar, RB Salzburg e Panathinaikos. Il tribunale di Rotterdam ha motivato la pena anche con l’accusa di aver corrotto un impiegato del porto al fine di non denunciare la presenza di droga nei container ispezionati. In totale, l’uomo è stato ritenuto responsabile di due episodi di corruzione, nonché per il commercio e l’ importazione di cocaina.

La sentenza, emessa il 28 luglio, è arrivata dopo che l’uomo era stato arrestato lo scorso agosto. David Mendes da Silva, di origini capoverdiane, nella massima serie olandese ha disputato 238 match e 43 in Bundesliga. Da segnalare anche i 12 gettoni in Europa League, sei in Champions. Nel palmares anche il titolo e la Supercoppa olandese vinti con l’AZ Alkmaar. Scudetto anche in Austria col Salisburgo, vincendo anche una coppa nazionale.