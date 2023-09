Centravanti a zero, sostituto immediato per Sanchez

L’Inter deve correre ai ripari dopo i problemi accusati da Alexis Sanchez: il nome nuovo potrebbe essere un attaccante attualmente svincolato

Non è iniziata certo nel migliore dei modi la nuova avventura di Alexis Sanchez all’Inter. Simone Inzaghi ha bisogno di qualche alternativa in più in avanti per far fronte ad una stagione ricca di impegni. Alcuni intermediari hanno proposto un nome ben conosciuto a livello europeo.

L’Inter è partita alla grande in questo avvio di campionato collezionando un tris di vittorie che gli hanno regalato la vetta della classifica. La squadra di Inzaghi è l’unica a non aver subito nemmeno un gol, facendo registrare altrettanti clean sheet con Monza, Cagliari e Fiorentina. L’arrivo di Pavard e la crescita ulteriore di Bastoni hanno donato al terzetto arretrato i connotati della perfezione, considerando anche la piena affidabilità di gente come Darmian e De Vrij.

I piccoli dubbi sulla consistenza della rosa nerazzurra erano concentrati esclusivamente sull’attacco, dove le partenze di Lukaku e Dzeko hanno lasciato un bel vuoto. Ovviamente in termini di curriculum e numeri, sia Thuram che Arnautovic non sono paragonabili ai loro predecessori, ma a vedere il rendimento in campo non si direbbe. In più se aggiungiamo la grande verve di Lautaro Martinez possiamo di certo affermare che Inzaghi può dormire sogni tranquilli.

Inter, proposto Marega per l’attacco: no secco di Marotta e Ausilio

A preoccupare un minimo l’Inter è però la condizione fisica di Alexis Sanchez. Il cileno è partito con la sua Nazionale per affrontare i primi match di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026 e ha accusato un problema piuttosto grave. Come sottolineato dal ct del Cile Berizzo, è stato costretto a saltare la gara contro l’Uruguay per un problema più clinico che sportivo.

All’ex attaccante dell’Olympique Marsiglia, infatti, è stata diagnosticata un’anemia, di cui tra l’altro l’Inter era a conoscenza. Dieta e cure sono già state prescritte per evitare peggioramenti e il ragazzo potrà comunque essere a disposizione dopo la sosta.

Nel frattempo, però, all’Inter sono stati proposti alcuni profili dal mercato degli svincolati e un nome su tutti è apparso possibile. Stiamo parlando di Moussa Marega, vecchia conoscenza del Porto, impegnato nelle ultime due stagioni con l’Al-Hilal.

Nella squadra di Milinkovic Savic, Malcom e Neymar, tanto per dirne alcuni, Marega aveva collezionato ben 49 presenze e 18 gol nella Saudi Pro League. Ora però ha risolto il proprio contratto ed è attualmente a parametro zero. A quanto pare Marotta e Ausilio non sarebbero interessati al suo profilo, giudicato ormai poco adatto ai ritmi del calcio europeo.

