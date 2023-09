Calciomercato Napoli: niente rinnovo, l’annuncio spiazza i tifosi

Da Napoli gira una strana voce: potrebbe saltare il rinnovo di contratto del big azzurro, ecco tutti i dettagli su questo affare.

Dopo un’estate turbolenta, ricca di interessi da parte di club esteri, il giocatore ha deciso di proseguire la sua esperienza a Napoli. Nonostante ciò, le aspettative del ragazzo erano altre: attendeva un passo avanti da parte del club di Aurelio De Laurentiis che gli aveva garantito il rinnovo di contratto che fino a questo momento non è ancora arrivato. Ecco le ultimissime notizie in merito a questa trattativa che potrebbe saltare clamorosamente.

Ci sono delle novità su questa trattativa di calciomercato che vede protagonista il Napoli e il suo giocatore: spazzate via le voci relative ad un approdo in Arabia Saudita, che durante la sessione estiva 2023 aveva messo sul piatto tantissimi soldi per convincerlo a firmare, il calciatore ha deciso di continuare la sua esperienza in azzurro. Adesso attende un rinnovo da parte del club di Aurelio De Laurentiis che dovrà rispettare i patti se non vuole perdere a zero il calciatore.

Napoli: salta il rinnovo di contratto? Nuovi aggiornamenti

La scadenza fissata a giugno 2024 spinge il club a rinnovare il contratto del suo giocatori, che in questi anni ha mostrato grande attaccamento alla maglia azzurra. L’aver rifiutato un’offerta faraonica da parte dell’Al Ahli, che aveva proposto un ingaggio super per convincerlo a firmare, è l’ultima dimostrazione d’affetto del ragazzo che ha deciso di unire il suo nome a quello del Napoli.

Ecco perché Aurelio De Laurentiis dovrà blindare il giocatore con un rinnovo che possa permettere al ragazzo di proseguire la sua avventura a Napoli. Ecco le ultimissime notizie su questo affare, che per il momento non è ancora decollato: a fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

A che punto è la trattativa per il rinnovo con il Napoli di Zielinksi? Valutazioni in corso da parte del giocatore che ha già fatto sapere di essere disposto a guadagnare meno pur di proseguire la sua esperienza a Napoli. Il calciatore ha deciso di restare in Italia, vuole essere al centro del progetto azzurro. Ovviamente, servirà l’ok da parte della proprietà che fino a questo momento non ha ancora formalizzato una vera e propria offerta. Ecco perché Zielinski attende con ansia un rilancio da parte del Napoli: in caso contrario, dal primo febbraio (quando sarà libero di firmare e trattare con qualunque club) valuterà altre opzioni per il suo futuro.

Accordo con Zielinski per il rinnovo? Le ultime da Napoli

Le indicazioni che arrivano non sono positive: secondo le ultime indiscrezioni non è ancora arrivata la proposta di rinnovo per Piotr Zielinksi. C’è comunque cauto ottimismo riguardo il buon esito della trattativa. Il calciatore, infatti, ha già fatto sapere alla società di voler rinnovare il contratto anche a cifre inferiori rispetto a quanto guadagnate in questi anni.