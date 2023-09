Roma, nuovo infortunio: non ci sarà contro l’Empoli

Tanti punti interrogativi sulle condizioni di alcuni calciatori della Roma che contro l’Empoli non ci saranno: ecco le ultimissime che arrivano da Trigoria.

Da ieri è iniziato il countdown che porterà Mourinho a scegliere l‘undici titolare della Roma da mandare in campo, domenica sera, contro l’Empoli. Alla spicciolata sono tornati a Trigoria i giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Alcuni di questi sono acciaccati e non al meglio della condizione: saranno valutati dallo Special One che dovrà decidere se rischiarli oppure no.

C’è attesa in casa Roma in vista della gara di campionato contro l’Empoli: un match già decisivo, considerata la classifica dei giallorossi che dopo tre giornate hanno totalizzato appena un punto. L’obiettivo di Mourinho è risalire la china e conquistare la prima vittoria stagionale in Serie A. Lo Special One dovrà farlo senza uno dei suoi protagonisti: contro l’Empoli, infatti, non ci sarà un big.

Roma: infortunati, ecco chi mancherà contro l’Empoli

Giocatori come Dybala, Aouar, Renato Sanches e Zalewski hanno sfruttato questa pausa per recuperare e tornare a disposizione della squadra. Alcuni di loro saranno già convocati e pronti, almeno per la pancina, per la sfida contro l’Empoli. Altri invece non saranno a disposizione.

Per Mourinho ci sono ancora due dubbi: a forte rischio, infatti, la presenza di Mancini e Pellegrini. I due giocatori, che sono rientrati in anticipo al ritiro della Nazionale italiana, hanno dei problemi muscolari. Le condizioni saranno valutate giorno dopo giorno ma le sensazioni per uno di loro sono negative.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Trigoria, quello più a rischio è Lorenzo Pellegrini che potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli. Mourinho è pronto a non rischiare il suo capitano: il problema all’adduttore sinistro non va sottovalutato, ecco perché il tecnico portoghese potrebbe puntare su altri giocatori e tenere a riposo il suo centrocampista. L’obiettivo è averlo al top della condizione anche perché le prossime settimane saranno già decisive per i giallorossi impegnati in un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League.

Infortunati Roma: Pellegrini non ci sarà, in dubbio anche Dybala

Oltre all’assenza di Lorenzo Pellegrini che non ci sarà contro l’Empoli, c’è anche un altro grande dubbio di formazione per José Mourinho che è Paulo Dybala: l’argentino, che ha sfruttato questa pausa per rimettersi in forma, non è ancora al 100% dopo l’infortunio rimediato durante la seconda giornata contro l’Hellas Verona. La sua presenza all’Olimpico non è in dubbio, visto che sarà convocato dallo Special One. A sorpresa, potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.