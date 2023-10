Napoli, se resta Garcia lui andrà via: Sarri si sfrega le mani

L’agente del calciatore si è reso protagonista di un clamoroso sfogo contro il tecnico francese. Ecco ora come stanno le cose

L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia si può definire abbastanza travagliato. Rudi Garcia, infatti, nonostante abbia ingranato la marcia a livello di risultati, si sta trovando a fare i conti con diversi calciatori scontenti della propria situazione all’interno del club.

È il caso di Victor Osimhen in primis, ma anche quello di un altro protagonista della cavalcata trionfale che lo scorso anno ha portato allo scudetto.

Ci riferiamo a Mario Rui, che finora non è apparso uno degli elementi in rosa preferiti dal tecnico francese. Tanto da provocare l’ira del suo agente, Mario Giuffredi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata martedì sera, in occasione della sfida di Champions contro il Real Madrid, in cui il portoghese è stato lanciato in campo nel finale, per soli due minuti.

“Ritengo che la gestione di Mario Rui da parte di Garcia sia irrispettosa e sciagurata perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti, ed essere trattato così credo sia irrispettoso”, ha detto il manager dell’ex Roma ed Empoli in un’intervista rilasciata a Radio Crc.

Napoli, mal di pancia per Mario Rui. Sarri alla finestra

“A questo punto le cose sono due o Mario Rui non va bene per il gioco di Garcia, che magari non vuole palleggiare da dietro, oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore”, ha aggiunto Giuffredi, che infine ha concluso il suo intervento sottolineando: “Se quest’estate ci fosse stato detto questo certamente avremmo fatto delle scelte diverse”.

Il riferimento è al rinnovo del contratto fino al 2026 firmato dal terzino in estate. Bene, alla luce di quanto vi abbiamo raccontato, quali scenari futuri si profilano per Mario Rui?

Sicuramente c’è qualche margine per ricucire lo strappo tra Mario Rui e Garcia. Ma non è detto che le parti in causa abbiano voglia di farlo. Pertanto l’ipotesi più quotata nelle ultime ore è che il portoghese lascerà il Napoli al termine della stagione nel caso in cui il francese venisse confermato sulla panchina azzurra.

La destinazione? A qualche centinaio di chilometri di distanza dal capoluogo campano c’è chi accoglierebbe il giocatore a braccia aperte: Maurizio Sarri, il quale avrebbe voluto Mario Rui alla Lazio già nella sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere.

