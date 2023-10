Lascia la Juventus a gennaio: è già arrivata l’offerta giusta

Il calciomercato della Juventus potrebbe prevedere un altro sacrificio di lusso per la sessione di trasferimenti di gennaio: c’è l’offerta.

La squadra bianconera ha avuto molte difficoltà in estate e ha deciso di operare in maniera molto snella per ridurre i costi e provare a cedere solo i calciatori che non sarebbero stati utili alla causa. C’è stato solo l’acquisto di Weah e il reintegro di Andrea Cambiaso in rosa per completare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Per gennaio, però, potrebbero esserci ulteriori movimenti in uscita per cambiare ancora di più la rosa e permettere di risanare i conti a bilancio.

Juventus, addio a gennaio: sacrificio di lusso

La Juventus ha appena annunciato una ricapitalizzazione di 200 milioni per poter sopperire al rosso in bilancio di 123 milioni di euro approvado dal CdA. Per questo motivo a partire da gennaio si dovrà provare a snellire la rosa e i conti in uscita per tornare ad essere una squadra sostenibile e ricostruire pian piano il colosso economico che era stato distrutto negli ultimi anni.

Massimiliano Allegri è contento della rosa a disposizione ma sa che dovrà sopperire ad alcune assenze importanti nel caso in cui dovesse essere necessaria almeno una cessione.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus può compiere un sacrificio importante nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus: pronti 80 milioni per gennaio

La Juventus entra nel mirino delle big europee per il calciomercato invernale. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi introiti economici per sopperire alle difficoltà che derivano dalle mosse sicagurate degli ultimi anni, già portatrici di guai molto importanti da scontare in questa stagione.

Secondo quanto riferisce Daily Star, il Chelsea vuole Vlahovic. A gennaio i Blues possono tornare alla carica per il centravanti serbo, già oggetto del desiderio di Mauricio Pochettino in estate. Si era provato a fare uno scambio con Lukaku ma poi non è andato a buon fine.

E per gennaio il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo 80 milioni di euro per convincere la Juventus. La squadra bianconera potrebbe crollare sotto la pressione dei Blues ma c’è da capire anche quali sono le volontà di Allegri e dello stesso calciatore.

Vlahovic lascia la Juventus? Il club lavora al rinnovo

Dusan Vlahovic è ancora una volta oggetto del desiderio nel calciomercato dei top club. Il Chelsea è pronto a tornare alla carica per il serbo dopo gli assalti estivi che sono andati a vuoto.

Intanto la Juventus ha iniziato a colloquiare con l’agente di Vlahovic per il rinnovo del contratto. L’idea è quella di prolungare per un’altra stagione alle stesse cifre attuali per poter spalmare su un anno in più la spesa.