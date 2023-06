Niente da fare, salta il suo trasferimento alla Juve: tifosi distrutti

La situazione non è affatto semplice e il trasferimento immediato alla Juventus targata Allegri potrebbe saltare: ecco cosa sta succedendo

Nella stagione da poco terminata è andato davvero tutto male. Dalla cocente eliminazione ai gironi di Champions fino all’amara penalizzazione in classifica inflitta dalla Corte d’Appello Federale, passando per il terremoto causato dalle dimissioni in massa all’interno del precedente Consiglio di Amministrazione.

E adesso la Juventus si vede costretta a mettere in atto dei sacrifici in vista della prossima annata sportiva, considerando che non prenderà parte alla massima competizione europea. Non è neanche riuscita a scavalcare la Roma targata José Mourinho, conquistando un posto in Europa League. Sulla carta la ‘Vecchia Signora’ potrà quantomeno tentare di aggiudicarsi il trofeo della Conference, ma bisogna capire gli sviluppi della vicenda con l’Uefa, che potrebbe sanzionare i bianconeri escludendoli da ogni coppa europea.

In tutto ciò, negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di una ricchissima offerta per Massimiliano Allegri proveniente dall’Arabia Saudita. Ad ogni modo, non sembra comunque essere in discussione la permanenza del trainer livornese sulla panchina juventina, anche se parecchi tifosi vorrebbero da tempo il suo esonero. Scenario complicato, dato che l’ex Milan presenta un contratto ancora lungo e l’eventuale separazione richiederebbe una spesa elevata.

In più, l’attuale società è convinta che Allegri sia il profilo migliore possibile per gestire il gruppo torinese in questo momento estremamente complicato. È chiaro, però, che l’allenatore toscano necessita di un sostegno maggiore, qualcuno che gli dia una mano anche dall’esterno. In tal senso, manca decisamente la figura di un direttore sportivo in grado di assumersi determinate responsabilità.

Juventus-Giuntoli, De Laurentiis fa muro: ecco cosa sta succedendo

In realtà, come noto, la Juventus il nuovo direttore sportivo lo ha già trovato e si chiama Cristiano Giuntoli. Ad oggi, il dirigente del Napoli è senz’altro uno dei più capaci sulla piazza e la ‘Vecchia Signora’ lo accoglierebbe immediatamente, anche perché ci stiamo addentrando sempre di più nei meandri del calciomercato. Ma la situazione non è affatto semplice.

Giuntoli e la Juventus hanno raggiunto un accordo da un po’ di tempo, dunque da questo punto di vista non si registra alcun intoppo. E allora perché il trasferimento non si sblocca? Ebbene va sbrogliato il nodo contrattuale, con Giuntoli legato al Napoli fino al 2024.

Stando agli ultimi sviluppi, il patron Aurelio De Laurentiis almeno per il momento non ha intenzione di liberare il proprio direttore sportivo. Il via libera potrebbe giungere direttamente dopo l’estate, al fine di impedire alla Juventus di usufruire delle prestazioni di Giuntoli durante la sessione estiva di calciomercato.

Si tratta di uno scenario intermedio, che starebbe prendendo quota giorno dopo giorno. D’altronde, De Laurentiis intende mettere il più possibile i bastoni tra le ruote agli acerrimi rivali bianconeri. Ma comunque, a meno di sorprese, il matrimonio Juventus-Giuntoli si consumerà.