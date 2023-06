Il costume è minuscolo, la barca ai piedi di Laura Cremaschi

Laura Cremaschi in barca fa furore, la modella e showgirl in forma smagliante in costume: curve eclatanti in risalto ancora una volta

Se negli studi Mediaset di Avanti un Altro, è diventata celebre come ‘la ragazza del web‘, ci sarà un motivo. E infatti, è una delle bellezze che in questi anni hanno maggiormente rapito il cuore dei fan sui social. Laura Cremaschi è una celebrità assoluta della community e con il suo fascino non lascia mai indifferenti.

La ‘cremaschina’, anni fa, era già un personaggio di una certa visibilità sui social, grazie ai suoi pronostici seducenti sulle partite di calcio. La consacrazione definitiva è arrivata nelle ultime stagioni, in cui si è imposta tra le principali presenze femminili di Avanti un Altro, quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Una trasmissione che sta riscuotendo da tempo grandissimo successo, con un format cui contribuiscono fattivamente le bellezze del ‘minimondo’, davvero favolose nelle loro irruzioni in onda.

Laura e le sue colleghe, le varie Claudia Ruggeri, Francesca Brambilla e altre ancora, strappano sempre applausi a scena aperta e attirano le ovazioni del pubblico a casa e in studio. Un risultato garantito, che oltretutto fa sì che il loro seguito continui a monitorarle costantemente anche nei periodi di pausa della trasmissione. L’estate, grazie a loro, si infiamma come non mai. E Laura, naturalmente, si sta già scatenando a suon di scatti celestiali.

Laura Cremaschi, scollatura incontenibile in costume: curve ipnotiche, gli ammiratori pazzi di lei

Le immagini in costume della splendida 36enne lombarda sono uno degli spettacoli migliori di questo periodo sul web. Su Instagram, Laura raccoglie oltre un milione di followers. E anche stavolta ci regala una immagine memorabile.

In posa in barca, con un mare splendido alle sue spalle, Laura seduce e intriga con la sua silhouette slanciata e sinuosa. In costume, esalta le sue curve suadenti, che scatenano la corsa immediata ai like e ai commenti entusiasti. Messaggi a ripetizione sulla sua bacheca, tutti a suo favore e non potrebbe essere altrimenti.

Di fronte a una bellezza del genere, rimanere impassibili non si può per nessuna ragione al mondo. L’ennesimo capolavoro firmato Laura Cremaschi è un trionfo, e di sicuro ci attendono altri scatti favolosi che ci accompagneranno per tutta la stagione. Fino al suo ritorno in onda, già attesissimo.