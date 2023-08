Juventus, svolta in porta: arriva il nuovo numero uno

Una svolta importante e decisiva è stata registrata nelle ultime ore di calciomercato per la Juventus, che parrebbe aver definito una volta e per tutte la griglia di portieri in vista dell’imminente inizio di stagione.

Negli ultimi giorni si è infatti parlato tanto della possibilità della Vecchia Signora di poter cambiare fra i pali, scenario rischioso ma che aveva riscontrato delle conferme a seguito di alcuni movimenti interessanti.

Nelle ultime ore, completamente a sorpresa, il tutto sarebbe stato però una volta e per tutte definito, con il club che avrebbe accelerato i contatti con l’estremo difensore per chiudere al più presto le trattative, riuscendoci anche.

Calciomercato Juventus, arriva il nuovo portiere: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo un pò di confusione generale, vista la delicatezza del ruolo coinvolto, avrebbe una volta e per tutte definito il proprio roster di portieri in vista dell’imminente inizio di stagione.

Nelle scorse ore si era infatti palesata la possibilità di dover incredibilmente salutare Wojciech Szczesny in questo calciomercato, dato che sul portiere polacco si era poggiato l’interesse di alcuni dei migliori club al mondo. A fronte di questo, senza neanche consultarsi con l’ex Roma, la Juventus avrebbe iniziato a valutare con che tipo di profilo andare a sostituire Szczesny, individuandone anche alcuni interessanti che per costi ed età avrebbero potuto fare pienamente parte del progetto tecnico della Vecchia Signora. D’un tratto la Juventus si sarebbe dunque potuta ritrovare senza portiere, ma nelle scorse ore si sarebbe registrata una svolta importante che avrebbe definito una volta per tutte il futuro del portiere polacco in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto ripotato da Sport, la Vecchia Signora non ha già nulla da che temere, perché il Bayern Monaco non affonderà più il colpo su Wojciech Szczesny, facendo difatti rimanere a Torino il polacco. Tutto questo perché, a fronte di un summit fra la società e l’area tecnica, il club bavarese avrebbe deciso di puntare su David De Gea in questo calciomercato.

Szczesny rimane alla Juve: il Bayern punta ora De Gea per sostituire Neuer

Il Bayern Monaco ha deciso di abbandonare la pista che portava a Wojciech Szczesny per virare su quella di David De Gea. Attualmente svincolato, il portiere spagnolo viene indicato dall’area tecnica bavarese il profilo ideale col quale andare a sostituire Manuel Neuer in questa stagione, dato che il portiere tedesco è ancora alle prese con diversi problemi fisici che non gli permettono di essere al 100%.

A fronte di questo potremmo dunque dire che dalle parti della Continassa hanno tirato un gran sospiro di sollievo, dato che salvo clamorosi colpi di scena Szczesny rimarrà alla Juventus. Ma nel calciomercato si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Calciomercato: De Gea al Bayern si può, ma al momento è difficile

Il Bayern Monaco vorrebbe chiudere in tempi brevi per l’arrivo di David De Gea in questo calciomercato. L’obiettivo della dirigenza bavarese è infatti quello di mettere a disposizione di Tuchel il portiere spagnolo per la prima partita di campionato contro il Werder Brema, ma al momento le trattative starebbero andando a rilento.

Stando a quanto riportato da Sport, infatti, il Bayern Monaco ritiene siano troppo alte le richieste di stipendio presentate da De Gea. L’ex Manchester United rappresenta però essere l’unica alternativa valida per la porta attualmente presente sul mercato, ed è per questo che nei prossimi giorni le parti potrebbero venirsi in contro, anche perché da parte di entrambi c’è la volontà di chiudere quest’operazione.