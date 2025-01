Calciomercato, 25 milioni sprecati per Soulé: lo vendono in Serie A

Matias Soulè era arrivato a Roma in estate tra l’amore incondizionato del popolo romanista ma ora il suo rendimento è flop totale.

L’attaccante argentino è sempre stato considerato uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, tanto da aver esordito in giovanissima età con la maglia della Juventus per poi passare al Frosinone in prestito dove aveva fatto vedere grandi cose. Alla fine della scorsa stagione la Juventus lo ha rivalutato e ha poi deciso di metterlo sul mercato perché sarebbe stato lui “la gallina dalle uova d’oro” che avrebbe portato incassi importanti per gli introiti e i bilanci bianconeri.

La cessione di Soulé alla Roma aveva scatenato l’ira di tanti tifosi della Juventus e la gioia di tutti i romanisti: ma oggi le cose sono cambiate e non stanno più così.

Roma, Soulé flop totale: non gioca mai, lo vendono

L’arrivo di Soulé alla Roma era stato approvato con grande entusiasmo sia da Daniele De Rossi che da tutto il popolo romanista. Arrivato per sostituire Paulo Dybala, che sembrava al passo d’addio, l’argentino classe 2003 si è ritrovato a dover competere con il peso enorme delle qualità del suo amico e punto di riferimento ed è rimasto la seconda scelta per tutta la stagione.

L’approccio di Soulé con la Roma è stato negativo. Non ci sono spezzoni positivi, non ci sono giocate memorabili, non c’è nulla di tutto quello che i tifosi si sarebbero aspettati da lui e lo stesso dicasi per la società, che ora lo ha messo in vendita.

Secondo le ultime notizie di mercato, Matias Soulé è già pronto a lasciare la Roma in questa sessione di gennaio.

Soulé lascia la Roma: resta in Serie A

La Roma ha investito 25 milioni di euro per Soulé ed è stato un flop. Investimento completamente sbagliato dalla società che ora ha la sensazione di aver sprecato malamente soldi che sarebbero potuti servire per coprire un altro ruolo e garantire una rosa di una qualità maggiore in altri reparti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Roma ha deciso di vendere subito Matias Soulé. Non è stato in grado di mettere in difficoltà De Rossi, Juric e Ranieri e non ha mai trovato spazio in giallorosso, dunque sarà un bene il suo addio immediato.

Il Parma è in trattativa per l’acquisto di Soulé. I crociati vogliono l’argentino in prestito perché non potrebbero coprire i costi al momento e quindi si sta ragionando su questa opzione.

Soulé al Parma: è l’unico modo per rilanciarsi

Matias Soulé potrebbe rilanciarsi al Parma. Il club di Fabio Pecchia ha bisogno di fantasia e quailità per rincorrere l’obiettivo salvezza e il calciatore argentino è già esperto di queste situazioni, avendo vissuto una stagione al Frosinone.

Con il Parma Soulé potrebbe ritrovare la titolarità e soprattutto la verve che sembra aver perso oggi alla Roma, dove non incide e non riesce più a mettere in mostra le sue qualità.