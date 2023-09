“Non licenziate Pogba e vi porto un big”: patto di ferro con la Pimenta

Juve, patto co Rafaela Pimenta: un big in arrivo se la ‘Vecchia Signora’ non rescinde il contratto di Paul Pogba

Destini incrociati quelli di Paul Pogba e della ‘Vecchia Signora’. Il futuro dell’ex Red Devils alla Juventus dipende dall’esito delle controanalisi.

Se quest’ultime dovessero confermare la positività al testosterone, il centrocampista francese andrebbe incontro a una squalifica di due anni che raddoppierebbe in caso di accertata intenzionalità (assumere una sostanza dopante non per errore ma nella piena consapevolezza di alterare le prestazioni sportive).

Uno scenario che indurrebbe i dirigenti bianconeri a rescindere l’oneroso contratto del centrocampista francese, poco più di 10 milioni di euro netti all’anno con i bonus, che incide non poco sul bilancio societario della Juventus.

Dunque, l’eventuale squalifica sarebbe il capolinea della seconda avventura bianconera del ‘Polpo’ che tra l’infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per quasi tutta la passata stagione (10 presenze complessive per 161 minuti giocati) e la doccia gelata della positività si è rivelato un pessimo affare per entrambe le parti.

Juve, patto con la Pimenta: de Ligt in prestito a gennaio se Pogba non viene licenziato

Ma nel calcio ‘mai dire mai’ soprattutto quando entra in scena una donna che risponde al nome di Rafaela Pimenta, l’avvocatessa brasiliana che ha ereditato la gestione dell’agenzia di Mino Raiola dopo la morte de ‘Re del mercato’. La Pimenta non è donna da darsi per vinta, non per nulla è stata designata come sua erede da Mino Raiola che quando era in vita riusciva sempre a siglare i contratti alle sue condizioni.

Ebbene, Rafaela Pimenta per ricucire lo strappo con la ‘Vecchia Signora’ determinato dalla positività del suo assistito potrebbe proporre ai bianconeri un classico intramontabile dalle nostre parti, il ‘do ut des‘ (locuzione latina che significa ‘faccio affinché tu faccia’).

In pratica, se i bianconeri non rescinderanno il contratto dell’ex Red Devils, la manager brasiliana ricorrerà ai suoi buoni uffici per riportare a gennaio a Torino, sponda bianconera, Matthijs de Ligt che al Bayern Monaco il campo da gioco lo vede raramente, essendo stato scalzato nella gerarchie del tecnico bavarese Thomas Tuchel dal neoarrivato Kim Min-Jae.

Insomma, per Rafaela Pimenta sarebbe come ‘prendere due piccioni con una fava’ visto che in un colpo solo risolverebbe due grane: la permanenza alla Juventus del ‘Polpo’ francese e il ‘mal di pancia‘ dell’ex Ajax che proprio non ci sta a vivere una stagione da comprimario, relegato in panchina a fare la riserva dell’ex difensore del Napoli.

