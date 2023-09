Serie A, salta Sassuolo-Juventus per infortunio: l’annuncio

C’è attesa per la sfida di campionato Sassuolo-Juventus: ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche del giocatore, rischia di saltare la prossima partita.

Svelati tutti i dettagli relativi all’infortunio del calciatore che è in dubbio per la partita di Serie A fra Sassuolo e Juventus. Una notizia non di poco conto per l’allenatore, considerata l’importanza del giocatore. Ecco l’annuncio riguardo le condizioni fisiche del ragazzo che nell’ultima settimana ha effettuato delle sedute d’allenamento differenziate.

Crescono i dubbi per l’allenatore riguardo la possibilità di mandare in campo dall’inizio il calciatore che soffre di alcuni problemi fisici. La società ufficialmente non s’è ancora esposta, si attende la conferenza stampa del mister che chiarirà meglio l’entità del problema e se sarà a disposizione per la partita di campionato Sassuolo Juventus.

Salta Sassuolo Juventus? Ecco le ultime notizie

In casa Sassuolo massima concentrazione per la prossima sfida di campionato, al “Mapei Stadium” arriva la Juventus. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta di Frosinone, rimontati dopo essere passati in vantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti.

In rosa l’osservato speciale è Andrea Consigli, che ha saltato il Frosinone per infortunio. L’esperto portiere, secondo fonti vicine al club, avverte dolore al mignolo della mano: problema piuttosto limitante, seppur non grave. Già allertato Alessio Cragno, che potrebbe così fare il suo esordio tra le mura amiche; Dionisi, però, aspetterà sino all’ultimo per capire se Consigli potrà essere della partita o meno.