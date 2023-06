Giorgia Rossi, camicia aperta: piccante a tavola

Giorgia Rossi fa il pieno di like su Instagram grazie ad uno scatto che toglie davvero il fiato: la camicetta aperta è da urlo.

Tra i volti più apprezzati di DAZN c’è sicuramente Giorgia Rossi, la 36enne giornalista e conduttrice televisiva romana che è approdata sulla piattaforma di streaming di eventi sportivi nel 2021. Su DAZN la Rossi conduce pre e post-partita delle gare della Serie A TIM ma anche delle principali competizioni internazionali, tra cui l’Europa League, la Conference League e la UEFA Women’s Champions League.

Prima di arrivare a DAZN, Giorgia Rossi ha percorso una lunga carriera all’interno di Mediaset, prendendo parte a molti programmi. Il suo esordio in Mediaset risale al 2013 come inviata di Tiki Taka. In seguito i fan hanno potuto seguirla in altre trasmissioni come Studio Sport, Pressing e Pressing Champions League

Nel 2021 la Rossi ha condotto anche La Partita del Cuore su Canale 5, al fianco di Federica Panicucci e Pierluigi Pardo. Lo sbarco su DAZN le ha permesso di aumentare ancora di più la sua popolarità, con i fan che non mancano mai di elogiarla sui social per la bravura, la competenza e ovviamente anche per la sua bellezza.

Giorgia Rossi, lo scatto è sublime: i fan sono in estasi

Non è certo un caso se su Instagram la giornalista romana può contare su un seguito di oltre 500.000 follower. Sul suo profilo social, infatti, Giorgia Rossi alterna foto dove viene immortalata a bordo campo o negli studi di DAZN ad altre più intime, in totale relax, dove sceglie di mettere in mostra tutta la sua bellezza. Proprio in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram la giornalista capitolina è protagonista di uno scatto che la ritrae in un piacevole momento della giornata.

Giorgia Rossi si trova infatti su un balcone, circondato dal verde. La protagonista di DAZN è seduta al tavolo e si accinge a gustare Naturally Slim, un integratore per la depurazione del marchio The Longevity Suite. Nella foto, Giorgia Rossi indossa una camicetta rosa che si apre al centro e lascia intravedere le splendide forme della conduttrice di DAZN.

L’immagine manda in visibilio i tantissimi fan della giornalista: in molti scelgono di commentare la foto per esprimere tutto il proprio apprezzamento di fronte a tanta bellezza. “Belle come te, nessuna“, si legge nel commento lasciato da un fan. “Buongiorno bellissima donna“, scrive invece il fan Marino, mentre per il follower Davide la Rossi è semplicemente “uno schianto“.