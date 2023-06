“Nuova pugnalata”: Pique e Shakira, la tensione aumenta

Continua la telenovela tra Piqué e Shakira: una pugnalata in vista di un evento importante, il no secco della star

Nonostante i loro percorsi si siano separati da diverso tempo Piqué e Shakira continuano a far parlare di loro. Una decisione nella star colombiana sembra una pugnalata nei confronti dell’ex compagno: cos’è successo?

Proseguono gli scontri tra Piqué e Shakira. La telenovela si arricchisce di una nuova puntata. Questa volta al centro della querelle ci sono i figli della coppia: una richiesta priva il giocatore dei figli in vista di un evento importante per lui e la sua famiglia.

Shakira non ci sta: i figli dovranno ritornare in America

Shakira e Piqué hanno chiuso la loro relazione da diversi mesi. Tuttavia, ad unirli resteranno sempre i figli Milan e Sasha. I bambini attualmente si trovano in Spagna per trascorrere del tempo col padre e la sua famiglia.

Stando a quanto riferisce AS non ci resteranno a lungo. Difatti, i bambini sembrerebbero destinati a lasciare il rifugio paterno per ritornare dalla madre. Nessuna concessione, dunque, in vista del matrimonio del fratello di Gerard Piqué. Shakira è stata chiara. Tra le ragioni possibili dietro questo rifiuto, probabilmente la presenza di Clara alla cerimonia, una sorta di ufficiale ingresso in famiglia per lei, e la salute del padre della cantante che si opererà a breve.

La cantante è spesso entrata in collisione con i genitori di Gerard Piqué. Dal litigio in strada alla strega sul balcone, verso casa dei suoceri, passando per il taglio di capelli.

Il rapporto complicato si sarebbe aggravato, secondo le riviste di gossip, dalla scoperta che la madre del giocatore sapesse della relazione extraconiugale del figlio con Clara Chia. Addirittura pare che l’avesse addirittura supportata rendendosi complice degli incontri clandestini tra i due mentre Shakira le confessava i suoi terribili timori.

Dunque, la rabbia per il torto subito ha spinto la colombiana a chiedere ai figli di non chiamare più i genitori di Piqué nonni. Un colpo duro, ma non il solo dallo scoppio dello scandalo. A pochi giorni dall’uscita della canzone BZRP, la colombiana avrebbe pensato di intimorire l’ormai ex suocera con un una strega puntata contro la casa dei genitori di Piqué. La speranza è quella che i figli di Piqué riescano a trovare il giusto equilibrio tra un volo e l’altro.