Nuovo team per Verstappen, colpo di scena in Formula 1

Max Verstappen è il dominatore assoluto dell’attuale Formula 1 e potrebbe sorprendentemente lasciare la Red Bull

Il bicampione del mondo si sta avviando verso la conquista del terzo titolo consecutivo, aprendo definitivamente la propria era. In molti vorrebbero vederlo al volante di un’altra monoposto.

Max Verstappen non si è posto limiti in questa fase della carriera. Come ribadito più volte davanti alle telecamere non ha in mente i record da battere ma vuole solo divertirsi nel lavoro che fa. Eccellere in Formula 1 è la sua mission e lo continuerà a fare finché ne avrà voglia. A 25 anni è ancora presto per pensare al ritiro ma di certo l’olandese non ha intenzione di prendere ad esempio dei driver longevi come Hamilton e Alonso.

Per ora il connubio con la Red Bull procede a gonfie vele, tanto che il terzo titolo consecutivo sarà solo questione di tempo. Troppo superiore la RB19 rispetto alla concorrenza e troppo più forte lui nei confronti del compagno di box Sergio Perez. Con queste premesse interrompere il suo dominio diventa impresa ardua, specie considerando che fino al 2026 i regolamenti tecnici rimarranno sostanzialmente inalterati.

Fino all’introduzione delle nuove power unit, con il mantenimento del budget cap, lo status quo rischia di essere questo per altri 3 anni. Un duro colpo allo spettacolo, una manna dal cielo per chi sta dominando.

Verstappen in Ferrari, possibile accordo dopo il 2028: non c’entra però la Formula 1

Verstappen legherà per sempre il suo nome alla Red Bull? Questa domanda se la sono posta in tanti, pensando anche ad un clamoroso matrimonio con la Ferrari. Come sempre avvenuto in passato, la Scuderia del Cavallino Rampante ha attirato a sé i più grandi piloti in circolazione.

Vincere con la Rossa ha un sapore diverso in F1 e per questo tutti sperano prima o poi di confrontarsi con questa sfida. Da Prost e Schumacher, passando per Lauda e Mansell, fino ad arrivare a Senna, ferrarista mancato a causa del destino crudele.

E per quanto riguarda Verstappen ci sono opportunità di legarsi a Maranello? Parlando ai microfoni di Sky Sports UK, “Super Max” ha ribadito: “Dopo aver aspettato tanto mi trovo finalmente con la macchina più veloce ed è una sensazione fantastica“.

Poi entrando nello specifico aggiunge: “So che la Ferrari ha una storia fantastica ed è un scuderia unica per cui correre, ma al momento non penso di avere preferenze. Mi interessa avere a disposizione solo una macchina veloce”.

Quello che potrebbe succedere, però, è che Verstappen possa firmare per la Ferrari ma non per la Formula 1 bensì per il campionato Endurance. L’obiettivo del due volte campione del mondo è quello di vincere la 24 Ore di Le Mans, tornata tra le mani della Rossa proprio in questa edizione. Chissà che il matrimonio non possa diventare effettivo dopo il 2028, quando scadrà il contratto con la Red Bull e forse l’era di Max in Formula 1.