Tutto fatto con Hamilton, c’è la conferma: svelato il suo prossimo team

Lewis Hamilton ha finalmente deciso il suo futuro in Formula 1 e sta per firmare per il prossimo anno. Ormai è tutto fatto

Il sette volte campione del mondo non ha mai smentito di voler proseguire ancora a lungo la sua carriera agonistica. Adesso i dubbi sul suo futuro sembrano essersi finalmente dissipati.

Questo avvio di stagione non è stato poi così negativo per Lewis Hamilton. Dopo la grande delusione dello scorso anno, la Mercedes sembra aver rialzato la testa, con degli sviluppi tecnici importanti che dopo l’introduzione di Montecarlo hanno dato riscontri effettivi a Barcellona. Un secondo e terzo posto alle spalle di Verstappen nel GP di Spagna che hanno permesso alla scuderia di Brackley di candidarsi al ruolo di alternativa credibile alla Red Bull.

Toto Wolff e i suoi tecnici hanno lavorato in modo alacre per mettere mano alla W14, nata non sotto i migliori auspici ma pian piano tornata a livelli soddisfacenti. Il passo gara mostrato al Montmelò è stato di certo incoraggiante, con un’ottima gestione delle gomme e un ritmo inferiore solo a quello dell’inarrivabile Verstappen. Sia Fernando Alonso che le Ferrari si sono dovuti inchinare al ritorno prepotente delle “Frecce d’Argento” e questo sembra aver convinto anche Lewis Hamilton. Ora il suo futuro è davvero definito.

Lewis Hamilton rimane alla Mercedes: le parole di Toto Wolff fanno impazzire i tifosi

Hamilton ha un contratto in scadenza con la Mercedes al termine di questo campionato ma sta discutendo da tempo con Toto Wolff per il rinnovo. Dopo le voci diffuse dalla stampa inglese di un interessamento della Ferrari per lui, ora sembra sempre più probabile che il sette volte iridato possa chiudere la stagione con la scuderia di Brackley.

A parlare di questo ci ha pensato anche il team principal austriaco, che alla vigilia del Gran Premio del Canada è stato intervistato da CNBC.

Wolff ha dichiarato: “Stiamo ancora parlando con Lewis del rinnovo di contratto e abbiamo un ottimo rapporto che è sfociato in un’amicizia. Un personaggio come lui, così poliedrico deve restare in Formula 1″.

Il responsabile del Reparto Corse della Mercedes poi aggiunge: “Io e Lewis siamo arrivati in Mercedes nel 2013 e abbiamo vissuto 10 anni meravigliosi. Lui è la personalità più importante di questo sport”.

Insomma solo parole di elogio per il suo alfiere che con ogni probabilità prima della sosta estiva metterà la firma sul prolungamento di contratto. Hamilton chiuderà la carriera in Mercedes.