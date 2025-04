Nuove maglie Inter, svelata la prima e la seconda

L’Inter ha recentemente svelato le nuove divise per la stagione 2025/26, suscitando entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Le nuove maglie, realizzate in collaborazione con Nike, presentano design innovativi che celebrano la storia e l’identità del club nerazzurro.​

La prima maglia dell’Inter per la stagione 2025/26 mantiene le iconiche strisce verticali nerazzurre, ma introduce un elemento distintivo: le strisce formano la scritta “Inter” in modo stilizzato, creando un effetto visivo unico. Un’altra novità è il colore turchese utilizzato per il logo del club, una scelta inedita che aggiunge un tocco moderno al design. Sul colletto della maglia è presente la scritta “Internazionale Milano”, un omaggio alle radici e alla storia del club.​

La seconda maglia dell’Inter per la stagione 2025/26 è un tributo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La divisa è prevalentemente bianca, con una fantasia color blu turchese che richiama un’interpretazione astratta dei fiocchi di neve. Tutti i loghi sulla maglia sono di colore blu scuro, creando un contrasto elegante e raffinato .​

Un mix di stile e significato

Le nuove maglie dell’Inter per la stagione 2025/26 rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Il design della maglia home celebra l’identità storica del club, mentre la maglia away rende omaggio a un evento sportivo di rilevanza internazionale che coinvolgerà la città di Milano. Entrambe le divise sono realizzate con materiali di alta qualità, garantendo comfort e prestazioni ottimali per i giocatori.​

Le nuove maglie sono già disponibili per l’acquisto nei negozi ufficiali dell’Inter e online. I tifosi possono così prepararsi a sostenere la squadra con orgoglio, indossando le divise che accompagneranno i nerazzurri nella prossima stagione.

​Stasera, mercoledì 30 aprile 2025, alle 21:00, il Barcellona e l’Inter si affrontano nell’andata della semifinale di Champions League allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuïc, a causa dei lavori di ristrutturazione del Camp Nou.​

L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, ritrova Marcus Thuram, pronto a partire titolare accanto a Lautaro Martínez. In difesa, confermati Acerbi e Bastoni, con Dimarco e Dumfries sulle fasce. A centrocampo, spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.​

Il Barcellona di Hansi Flick schiera Ter Stegen in porta; difesa con Koundé, Christensen, Cubarsi e Balde; centrocampo formato da De Jong e Pedri; in attacco, Raphinha, Yamal e un dubbio.​

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video e in chiaro sul canale NOVE.​ La possibilità dunque è aperta anche a chi non è abbonato a Sky, vedremo gli ascolti dell’Auditel e se vincerà la serata.