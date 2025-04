Calciomercato Inter, colpo Luis Henrique: è fatta?

In casa Inter, il nome caldo delle ultime ore è quello di Luis Henrique. Non è un’ipotesi, non è un pour parler: c’è una trattativa vera e, secondo più fonti, la firma sarebbe ormai a un passo.

Il mercato non dorme mai. Anche quando sembra tutto calmo, sotto traccia le trattative si muovono rapide, pronte a esplodere da un momento all’altro.

Luis Henrique, classe 2001, è un esterno offensivo brasiliano che ha già fatto vedere ottime cose con la maglia del Botafogo e poi in Europa con il Marsiglia, prima di tornare in Brasile. Il suo profilo è quello perfetto per il progetto nerazzurro: giovane, tecnico, veloce, ma già con un certo bagaglio internazionale. L’Inter, si sa, guarda al futuro, ma vuole anche gente pronta subito. E questo ragazzo, che ha colpi importanti e una mentalità da professionista vero, sembra essere l’incastro giusto.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, tra il giocatore e il club di Zhang ci sarebbe già una base d’intesa. Un accordo contrattuale praticamente chiuso, ora si lavora sui dettagli e sul nodo più spinoso: il cartellino. Qui entra in gioco il club proprietario del cartellino, il Botafogo, che sta trattando sulla base di una cifra non lontana dai 15 milioni di euro. La sensazione, al momento, è che si voglia chiudere in fretta, magari già prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva.

Gli obiettivi dell’Inter

Ma non finisce qui. Nelle stesse ore in cui si parla di Luis Henrique all’Inter, si accende un altro fronte: quello di un talento olandese in forza all’AZ Alkmaar, Ruben Van Bommel figlio di Mark, sul quale si è inserita anche la Roma. Il club giallorosso, in cerca di nuovi innesti per il centrocampo, ha puntato gli occhi sullo stesso giocatore che anche l’Inter sta monitorando. Ne nascerà un duello? Possibile. Ma la sensazione è che a Milano abbiano le idee chiare: prima Luis Henrique, poi il resto.

La domanda ora è un’altra: che tipo di impatto potrebbe avere Luis Henrique in Serie A? Chi lo conosce bene parla di un giocatore in grado di spaccare le partite, soprattutto se inserito in un contesto tattico che sappia valorizzare la sua imprevedibilità. Potrebbe essere utilizzato sia da esterno puro che come trequartista in un 3-4-2-1, offrendo nuove soluzioni offensive a Simone Inzaghi. Insomma, non si parla di un acquisto “di contorno”, ma di un nome pronto a entrare subito nelle rotazioni titolari.

Per ora, l’ottimismo cresce. E con lui l’attesa dei tifosi. L’Inter si muove con prudenza, come sempre, ma anche con decisione. Se tutto andrà come previsto, Luis Henrique vestirà la maglia nerazzurra già dalle prossime settimane.

Ma in un mercato dove nulla è mai scritto fino all’ultimo dettaglio, conviene tenere gli occhi aperti. E se l’operazione andrà davvero in porto, non sarà solo un colpo estivo: potrebbe diventare uno di quei nomi di cui parleremo a lungo.

E tu, che idea ti sei fatto di questo possibile arrivo? Pensi che Henrique possa davvero fare la differenza a San Siro?