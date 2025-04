Serie A, Atalanta-Lecce rinviata: lutto per il fisioterapista Fiorita

Non è un infortunio a fermare il Lecce, né una sospensione tecnica o un problema di calendario. A bloccare tutto, stavolta, è il dolore.

Una notizia che ha scosso l’intero ambiente del calcio, e non solo. Perché quando a venire meno è una figura amata, stimata, presente nel quotidiano di uno spogliatoio e nei momenti chiave della stagione, allora il lutto diventa collettivo.

Quello vero, umano, che va oltre il campo. La partita Atalanta-Lecce è stata ufficialmente rinviata dopo la notizia improvvisa e tragica della scomparsa di Alessandro Fiorita, fisioterapista storico della squadra salentina.

Classe 1974, Fiorita era molto più di un fisioterapista. Era una figura familiare, un punto di riferimento, una presenza costante accanto ai giocatori, ai tecnici e a tutto lo staff. Lavorava nel Lecce da anni, con dedizione e passione silenziosa. Sempre dietro le quinte, ma mai invisibile.

Chi lo conosceva racconta di una persona generosa, sempre disponibile, capace di stemperare le tensioni anche nei momenti più delicati. Era il classico professionista che non finisce nei titoli dei giornali, ma che tiene in piedi lo spogliatoio giorno dopo giorno.

Il rinvio della partita e il rispetto del dolore

La decisione di rinviare il match contro l’Atalanta è arrivata in tempi rapidi, ma con grande lucidità. Il club salentino ha chiesto il posticipo della gara alla Lega Serie A, ricevendo pieno supporto anche dalla società bergamasca. Una scelta di rispetto, umanità e condivisione del lutto.

Perché, a volte, lo sport sa fermarsi. E riconosce che c’è un tempo per correre dietro al pallone, e un tempo per stare in silenzio. Per abbracciare, per ricordare, per lasciare spazio alla commozione.

Quello che colpisce, in questi momenti, è la risposta della gente. I messaggi di cordoglio che sono arrivati da tifosi, ex calciatori, colleghi e semplici appassionati parlano di un legame vero, di affetto autentico. La squadra del Lecce, profondamente scossa, si è stretta attorno alla famiglia di Alessandro Fiorita con grande dignità.

È proprio in occasioni come questa che il calcio dimostra la sua dimensione più umana. Dietro ogni maglia, ogni numero, ogni risultato c’è una rete di persone, storie e relazioni che spesso restano invisibili al grande pubblico.

In un campionato in cui ogni punto pesa e ogni calendario è blindato, fermarsi per un lutto non è mai scontato. Ma è proprio in questi gesti che si ritrova il senso dello sport. E viene spontaneo chiedersi: cosa resta davvero, alla fine, di una stagione?

Forse, la risposta non è nei gol o nelle classifiche. Forse, resta la memoria di chi ha dato tanto, anche lontano dai riflettori. E magari proprio da lì, dal dolore condiviso, può nascere qualcosa che unisce ancora di più una squadra, una città, una tifoseria.