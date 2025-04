Inter-Milan probabili formazioni, tutto quello che c’è da sapere

l derby di Milano torna protagonista questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Dopo l’1-1 dell’andata, tutto è ancora in gioco per conquistare un posto nella finale del 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.​

Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle ore 21:00. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Mediaset Infinity, accessibile tramite app o sito web. ​

La gara d’andata tra Inter e Milan, disputata a San Siro, si è chiusa sull’1-1, lasciando tutto aperto in vista del ritorno. I rossoneri erano passati in vantaggio con un gol di Leão, autore di una grande azione personale, ma l’Inter ha reagito nella ripresa trovando il pareggio con Lautaro Martínez, su assist di Barella.

È stata una sfida intensa, giocata a ritmi alti e con diverse occasioni da entrambe le parti. Le squadre hanno mostrato carattere, ma anche nervosismo. Ora, con la qualificazione in bilico, il ritorno promette scintille e un San Siro infuocato.

Inter-Milan, probabili formazioni

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter-Milan:

Inter – J. Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Correa​. All.S.Inzaghi

Milan – Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez, Pulisic, Leão; Abraham​. All.S.Conceicao

Entrambe le squadre si presentano con formazioni competitive, pronte a dare il massimo per raggiungere la finale.​ Se al termine dei 90 minuti il risultato sarà ancora in parità, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la situazione di equilibrio persiste, la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore. ​

Questo sarà il quinto e ultimo confronto stagionale tra Inter e Milan, dopo i due match di Serie A, la finale di Supercoppa Italiana e la gara d’andata di Coppa Italia. Con la posta in palio così alta, ci si aspetta una partita intensa e ricca di emozioni.​

Chi avrà la meglio e accederà alla finale? Non resta che sintonizzarsi alle 21:00 per scoprirlo.​

E domani?

Domani sera, giovedì 24 aprile, il Bologna ospiterà l’Empoli allo Stadio Renato Dall’Ara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Forte del netto 3-0 ottenuto all’andata, la squadra di Vincenzo Italiano è a un passo dalla finale, ma l’Empoli non ha intenzione di arrendersi facilmente. ​

La partita inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, con streaming disponibile su Mediaset Infinity. Il Bologna, in grande forma, punta a confermare il risultato dell’andata e raggiungere la finale. L’Empoli, invece, cercherà l’impresa, confidando in una prestazione straordinaria per ribaltare il punteggio.​

Con la finale di Coppa Italia sempre più vicina, entrambe le squadre daranno il massimo per conquistare il pass per l’atto conclusivo della competizione.