Nuovo attaccante Milan dall’Inghilterra: colpo da 10 milioni

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante da acquistare nell’ultimo giorno di calciomercato per completare la rosa a disposizione di Pioli.

La situazione in casa rossonera è molto tranquilla dopo gli acquisti dell’estate che hanno cambiato gran parte della rosa. Ora l’obiettivo di Pioli è abbracciare un nuovo attaccante che possa dare modo a Giroud di rifiatare nei momenti importanti della stagione. L’anno scorso è stato proprio questo il problema principale: nessun cambio in attacco che garantisse gol e qualità.

Il mercato del Milan è tornato a riscaldarsi nelle ultime ore, dopo che Taremi è saltato. Moncada e Furlani stanno accelerando per l’acquisto di un attaccante dall’Inghilterra.

Nuovo attaccante Milan: assalto finale

Il Milan ha bisogno di un nuovo centravanti per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ci sono stati molti acquisti in zona offensiva per il club rossonero che, però, non è ancora completa del tutto. Il tecnico ha chiesto un nuovo numero 9 che possa dare riposo a Giroud nei momenti importanti della stagione e garantire gli stessi gol.

Moncada e Furlani stanno accelerando in queste ultime ore del 1° settembre per portare un nuovo calciatore importante nel reparto offensivo dell’attacco a disposizione di Pioli.

Dopo il no di Taremi e la trattativa bloccata con il Porto, il Milan sta guardando in Inghilterra per trovare il nuovo attaccante.

Calciomercato Milan: ecco l’attaccante che fa felice Pioli

Il Milan ha trovato l’attaccante giusto da regalare a Stefano Pioli per completare il reparto offensivo e gestire al meglio la stagione che è appena iniziata. Il no di Taremi ha cambiato i piani della società che è dovuta correre ai ripari proprio in queste ore per trovare il nome nuovo.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il colpo a sorpresa del Milan in attacco è Patson Daka. L’attaccante del Leicester è in uscita dal club inglese che gioca in Championship e non vuole restare in un campionato minore per l’intera stagione sportiva.

Il classe ’98 è diventato l’obiettivo primario del Milan per l’ultimo giorno di mercato. La società è attenta agli sviluppi di quest’ultimo giorno e ha deciso di puntare fortemente sullo zambiano. Nelle due stagioni con il Leicester ha messo a segno 15 gol e 8 assist in 74 presenze totali.

Milan su Daka: può arrivare a 10 milioni

Patson Daka al Milan è un affare possibile. I rossoneri sembrano aver deciso l’attaccante sui cui puntare per la nuova stagione che è già iniziata e che richiede forze nuove.

Giocando in Championship con il Leicester, le cifre per prendere Daka sono praticamente dimezzate rispetto alla passata stagione. Ora il Milan può acquistarlo per 10 milioni di euro: contatti in corso proprio in questi minuti per chiudere l’affare.