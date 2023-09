Calciomercato Inter, il colpo finale è l’olandese: Inzaghi ha detto sì

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo le ultime ore in grande attesa di un ultimo colpo da mettere a segno per far felice Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono stati tra i protagonisti principali del mercato estivo, con Simone Inzaghi che ha chiesto gli ultimi nomi imporanti per definire la squadra e provare a fare una grande stagione, sia in Serie A che in Champions League. All’Inter servono calciatori esperti, che possano dare grande aiuto anche nei momenti di difficoltà che si riscontreranno durante la stagione.

L’ultimo giorno di mercato è incandescente per l’Inter che sta tentando di chiudere un colpaccio olandese.

Calciomercato Inter, colpo olandese per il centrocampo: le ultime

La corsa al colpo finale di calciomercato coinvolge anche l’Inter di Simone Inzaghi che ieri ha scoperto le avversarie della Champions League e ha ben chiaro il quadro della stagione che andrà ad affrontare. I nerazzurri sono chiamati ad un’altra stagione di alto livello sia in Serie A che in Europa e questa volta Simone Inzaghi vuole provare a vincere trofei anche più importanti della passata stagione.

Ci sono stati dei colpi importanti in casa nerazzurra ma l’ultimo giorno di mercato può regalare ancora sorprese inaspettate. La squadra va completata con un colpo last minute e anche Marotta ha confermato questa possibilità.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Inter sta pensando al centrocampista olandese per completare definitivamente la rosa.

Inter, affare sul gong: ha deciso Inzaghi

L’Inter sta lavorando sul calciomercato internazionale per strappare l’ultimo grande colpo di mercato dell’estate. Il reparto da rinforzare è il centrocampo che non ancora completo a detta di Simone Inzaghi che ha chiesto un altro calciatore di esperienza.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è messa sulle tracce di Davy Klaassen. Il centrocampista olandese è uno dei punti di riferimento dell’Ajax ma potrebbe diventare il nome a sorpresa dei nerazzurri per queste ultimissime ore di mercato. Ha esperienza e qualità da vendere.

Klaassen è il colpo perfetto per l’Inter per costi e posizionamento in campo. Ha il contratto in scadenza nel 2024, sarebbe un affare low cost e garantirebbe a Simone Inzaghi una duttilità importante in un reparto che ha sempre bisogno di forze fresche per essere al 100%.

Klaassen Inter: le cifre dell’operazione

Davy Klaassen all’Inter è il colpo di fine mercato estivo. Il centrocampista olandese è un classe ’93 ed è quindi ancora nel pieno della sua carriera. Ha fatto benissimo anche negli ultimi anni e rappresenta la ciliegina finale da apporre alle entrate nerazzurre.

L’Inter può prendere Klaassen per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Sarebbe un colpo importante per dare rifiato a tutti i centrocampisti titolari della rosa nei momenti più importanti della stagione.