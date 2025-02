Calciomercato, retroscena Mario Rui: a un passo da una big di Serie A

Il calciomercato invernale è terminato ma ci sono ancora molti svincolati che possono firmare nuovi accordi in Serie A.

Il nome di Mario Rui è uscito dai radar da qualche mese, da quando Antonio Conte ha deciso di tagliarlo fuori dal Napoli definitivamente perché non collimava minimamente con la sua idea di calcio e non avrebbe mai trovato spazio. Il terzino portoghese ha rescisso il contratto con gli azzurri qualche mese fa ed è alla ricerca di una nuova squadra che possa garantirgli minutaggio e possa permettergli di essere ancora centrele in un progetto importante.

Spuna un retroscena pazzesco su Mario Rui che è ancora cercato da molti club e presto può firmare un altro contratto importantissimo per il presente e il futuro.

Il nome di Mario Rui torna a essere centrale nelle vicende di calciomercato che possono ancora muovere qualche pedina importante. Il difensore portoghese ex Napoli è svincolato e può firmare a zero nelle prossime ore.

Le qualità e le caratteristiche di Mario Rui potrebbero far comodo a molte squadre di Serie A che cercano un terzino arcigo e rapido, molto bravo tecnicamente e che può essere utilizzato anche come esterno a tutta fascia nei momenti di bisogno.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mario Rui avrebbe potuto firmare un accordo a sorpresa con una big di Serie A.

Il ritorno di Mario Rui in Serie A non è una situazione impossibile da valutare per vari club che cercano un nuovo esterno. E c’è di più, perché il terzino ex Napoli è stato davvero a un passo dalla firma con un top club nelle scorse ore.

Secondo quanto riferisce TMW, infatti, l’Inter ha pensato a Mario Rui prima di prendere Nicola Zalewski. Quando la trattativa con la Roma sembrava molto complicata, i nerazzurri hanno fatto un tentativo anche per tesserare a zero l’ex terzino del Napoli, ma poi l’affare non è andato in porto perché si è trovato l’accordo con i giallorossi.

Mario Rui è stato a un passo dall’Inter. Sarebbe stata una soluzione low cost e senza troppe pretese per i nerazzurri che avrebbero completato la rosa con un “usato sicuro”.

Mario Rui, futuro in MLS: scelta la squadra

Il futuro di Mario Rui sarà in MLS. Il calciatore portoghese ha rifiutato varie offerte quando era ancora un tesserato del Napoli per provare a prendersi il posto e la fiducia di Antonio Conte, senza mai riuscirci.

Ora, da svincolato, è pronto a riprendere la sua carriera dalla MLS. Il portoghese è in trattativa con la squadra che gioca nel Mercedes-Benz Stadium, impianto da oltre 70mila posti, sulla base di un contratto biennale.