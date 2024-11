Osimhen alla Juve: decisione choc del bomber

Obiettivo di calciomercato chiaro per la Juventus che è pronta a soffiare al Napoli Victor Osimhen, i tifosi sono senza parole.

Svolta nella trattativa che vede il ritorno di Victor Osimhen in Italia, il centravanti del Napoli campione d’Italia in questo momento è stato ceduto in prestito al Galatasaray ma presto potrebbe tornare a fare goal in Serie A. La Juventus lo sta seguendo con grande insistenza.

Con gli azzurri di Luciano Spalletti è stato grande protagonista e nell’anno dello scudetto si è trasformato in uno dei trascinatori del club. Poi, però, quando il mister è andato via e l’obiettivo grosso è stato messo in bacheca, Osimhen è tornato a valutare il proprio futuro e ha espressamente chiesto alla proprietà del Napoli di essere ceduto. Tutto è accaduto la scorsa estate.

Purtroppo per il calciatore, nessuno si è fatto avanti in maniera concreta per l’acquisto del suo cartellino, il patron Aurelio De Laurentiis ha sparato decisamente alto e questo ha complicato la cessione. Oggi il bomber nigeriano gioca in Turchia ma in Italia non lo hanno dimenticato, soprattutto ora che il prezzo del suo cartellino si è anche abbassato.

Calciomercato Osimhen, svolta Juventus: ecco quando torna in Serie A

Niente da fare per il Napoli di ADL che sperava di incassare oltre 100 milioni, dal Paris Saint Germain o dagli arabi non importava: la volontà era quella di dare una bella rimpinguata all’economie del club. Ma come detto nessuno ha accettato la richiesta e alla fine Osimehn è rimasto al Napoli, almeno fino alla cessione in prestito ai giallorossi di Istanbul. Ora, però, La Juventus può tornare a farsi sotto.

Anche perché il costo della clausola, prevista dal contratto, è di 75 milioni di euro. Ma attenzione, perché, rivelano fonti vicine al calciatore, Osimehn ha già detto che a gennaio non si muoverà e questa, paradossalmente, è una bella notizia per il bianconeri che hanno attualmente tutti gli slot occupati. Prenderlo in inverno significherebbe dover fare spazio in rosa, cosa tutt’altro che semplice.

Osi vuole il Galtasaray fino a giugno ma poi sarà tutta un’altra storia. Per la sua carriera e anche per la Juve che a quel punto tornerà alla carica, soprattutto se a sorpresa dovesse partire Dusan Vlahovic. La sua avventura alla Continassa non è mai decollata e in caso di grande offerta (50 milioni) potrebbe essere lui a fare i bagagli e a salutare l’Italia.