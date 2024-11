Terremoto Red Bull: più di 50 milioni e doppio addio

In Red Bull è pronto un vero e proprio terremoto: servono 50 milioni per il suo addio, colpo di scena clamoroso

Un finale di stagione turbolento, in cui la Red Bull ha davvero temuto di poter perdere il mondiale piloti. Ed invece anche e soprattutto per merito del talento di Max Verstappen la scuderia sembra ormai davvero vicina a poter festeggiare il quarto titolo consecutivo dell’olandese.

Discorso decisamente diverso per quanto riguarda il mondiale Costruttori: il team anglo-austriaco è infatti la terza forza del Mondiale al momento, dietro McLaren e Ferrari. E sembra proprio che si sfideranno queste due per la vittoria del titolo, con la scuderia di Maranello che crede eccome al sorpasso.

Sulla Red Bull, che ha subìto un doppio sopravanzamento in classifica, ha pesato oltremodo il calo di prestazioni nella secodna parte del Mondiale. La monoposto non è stata più efficiente come nei primi mesi dell’anno e contestualmente sono arrivati i progressi di McLaren e Ferrari che hanno quasi ridotto a sparring partner la Red Bull.

E così se Verstappen è riuscito a tenere in piedi la situazione grazie al suo talento limitando i danni, Sergio Pérez è naufragato insieme alla monoposto.

Red Bull, la cifra è davvero impressionante per l’addio: i dettagli

Tanti i punti persi da Pérez nel corso delle ultime gare, con prestazioni ben al di sotto della sufficienza tanto da spingere perfino Horner a pungolarlo. E proprio le prestazioni del pilota messicano sono finite al centro delle riflessioni della scuderia, che addirittura avrebbe valutato l’avvicendamento in vista della prossima stagione.

Un addio anticipato di Pérez che nel paddock è circolato insistentemente, voci che sono state definite infondate dal diretto interessato tanto da dare l’appuntamento a tutti i tifosi anche per l’anno prossimo. E, forse, ha ragione lui ma anche per una questione di costi soprattutto.

Non è un mistero che la Red Bull abbia nella valorizzazione dei giovani il punto di forza: è accaduto sempre così negli ultimi anni e la scudria anglo-austriaca ha recentemente messo nel mirino Franco Colapinto, il pilota argentino della Williams.

Il giovane talento è però vncolato da un contratto e non sarà semplice strapparlo. Anzi, non lo è affatto anche da un punto di vista economico. Servono infatti 20 milioni di dollari per ingaggiarlo e liberarlo dal suo contratto con la Williams.

E come se non bastasse, la Red Bull dovrebbe sborsare una cifra importante anche per salutare Checo Pérez dall’attuale accordo. Come afferma Don Balon, servirebbero ben 32 milioni in totale: di questi, 22 per la risoluzione del contratto e 10 in caso il pilota messicano non trovi un’altra scuderia pronta ad ingaggiarlo.