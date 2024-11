Inter, sì di Oaktree alla cessione di un big: Inzaghi pronto a dimettersi

Simone Inzaghi è una furia ed è pronto a dare le dimissioni, Oaktree vuole cedere un gioiello dell’Inter

L’Inter “vede” il sorpasso in classifica in Serie A. I nerazzurri hanno accorciato sul Napoli capolista ed hanno ora una sola lunghezza di distacco dalla formazione allenata da Antonio Conte. Ed è tempo di supersfida al Meazza, con Lautaro e compagni che sfidano in un big match proprio i partenopei.

L’Inter è reduce dalla gara infrasettimanale ma Simone Inzaghi ha adottato un turn over moderato contro l’Arsenal: diversi i calciatori tenuti a riposo, da Dimarco a Thuram subentrati nella ripresa fino a Acerbi e Bastoni rimasti in panchina per tutti i 90′ di gioco. Ciò nonostante i nerazzurri hanno vinto ugualmente contro la formazione allenata da Arteta e sono ora in fudica tanto da voler riconquistare il primo posto in classifica.

D’altronde l’obiettivo dell’Inter in questa stagione è chiarissimo: riconfermarsi Campione d’Italia conquistando lo scudetto numero 21 ma anche provare ad andare il più in fondo possibile in Champions League, il vero cruccio del club.

Inter, addio ad una stella: pronta la cessione

Condizioni che ovviamente necessitano di un potenziamento anche sul mercato per eventualmente coprire quei vuoti emersi nella roda in queste settimane. O, almeno, è ciò che si auspica Simone Inzaghi che, invece, teme addirittura di poter perdere uno dei suoi pilastri.

Stando a quanto affermano i media inglesi, infatti, sarebbero pronte offerte molto importanti per Hakan Calhanoglu, il regista dell’Inter, il cervello della squadra di Inzaghi. Il turco è pressocché imprescindibile per all’enatore piacentino considerato come ogni azione dei nerazzurri parta proprio dai suoi piedi ma il rischio che possa partire è davvero altissimo.

Oaktree, infatti, di fronte ad una proposta da 45 milioni di euro per un calciatore di 30 anni accetterebbe senza indubio pure la cessione nel mercato di gennaio, a stagione in corso. Una situazione che troverebbe la contrarietà assoluta di Simone Inzaghi pronto perfino ad un gesto clamoroso: il tecnico, infatti, non escluderebbe le dimissioni immediate.

Su Calhanoglu hanno mostrato interesse sia il Bayern Monaco che il Manchester City. Classe ’94, il turco ha dato la vittoria all’Inter in Champions League contro l’Arsenal realizzando il rigore dell’1-0, il 19mo penalty realizzato sui 19 tirati da quando veste la maglia nerazzurra.

Otto presenze ed un gol in questa Serie A con 493′ giocati, il numero 20 ha anche all’attivo tre presenze in Champions League con due reti segnate.