Osimhen nei guai, denunciato dopo una rissa fuori un locale

Un vero colpo di scena quello che potrebbe riguardare l’attaccante nigeriano della SSC Napoli in prestito al Galatasaray, perché Osimhen sembra finito nei guai.

Adesso potrebbe essersi messo in una situazione davvero difficile da risolvere Victor Osimhen che da sempre ha avuto un rapporto non del tutto tranquillo con i guai e più volte ci si è messo di persona creando spesso situazioni di tensioni attorno a lui. Adesso c’è una nuova notizia che può complicare anche quella che è la carriera del giocatore che in questo momento è in Turchia in prestito al Galatasaray.

Perché proprio nelle ultime ore è arrivata una denuncia forte contro Osimhen per quello che avrebbe fatto all’esterno di un locale dove era appena uscito dopo una serata con amici. Il giocatore in questione al momento ancora non si è espresso dopo i fatti accaduti e la denuncia che ora rischia di metterlo in una situazione di forte bilico.

Osimhen denunciato, ha minacciato un giornalista

Una vicenda che può anche arrivare fino in tribunale dopo quelle che sono stati le gravissime accuse contro Osimhen, attaccante del Napoli che fa parlare di se anche per fatti negativi che sarebbero accaduto a Istanbul dove con il Galatasaray gioca in prestito in questa stagione.

Siamo davanti ad una situazione davvero surreale se dovesse essere confermata. Perché a denunciare l’accaduto è stato il giornalista vittima di un’aggressione che Osimhen avrebbe rivolto nei suoi confronti, sia verbale che fisica.

Proprio il giornalista Tolga Bozduman ha denunciato Osimhen e raccontato quello che è accaduto. Pare che il giornalista abbia filmato Osimhen mentre usciva, ero con tre colleghi da un locale e il giocatore sarebbe andato su tutte le furie.

Da lì però la situazione si è complicata quando Osimhen ha prima provato a prendere la macchina fotografica del giornalista che ha fatto resistenza e successivamente Osimhen avrebbe dato un pugno al reporter, per poi minacciarlo dicendo di distruggere le foto in cambio di soldi o che sarà ‘distrutto’.