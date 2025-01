Juventus, ritorno di fiamma: sta firmando un altro difensore

A lavoro la Juventus che è pronta a chiudere dei nuovi acquisti perché ora c’è la volontà di andare a piazzare colpi importanti in difesa per accontentare Thiago Motta.

Possibile svolta in Italia per il mercato della Juve che sta prendendo sempre di più forma in questi ultimi giorni disponibili di gennaio perché adesso c’è Giuntoli che vuole rendersi assoluto protagonista dopo le forti critiche per cercare di chiudere diverse operazioni che possano essere utili per ottenere risultati positivi in vista dei prossimi mesi e del finale di stagione.

Si parla di quello che sarà un altro acquisto in difesa della Juventus dopo aver chiuso Renato Veiga che è in arrivo proprio in Italia con un accordo di prestito secco dal Chelsea (un’operazione da 4,5 milioni di euro ingaggio compreso). Allo stesso tempo però la Juventus continua a lavorare e sa che deve rinforzare la difesa con altri colpi e ora ci siamo.

Calciomercato Juventus: Giuntoli compra un altro difensore

A lavoro Giuntoli che sta provando a fare una doppia operazione rapida in difesa con l’arrivo di due centrali forti che possano dare alternative e forza alla rosa di Thiago Motta dopo l’infortunio di Bremer e l’addio di Danilo. L’obiettivo Kelly del Newcastle sembra sempre più complicato da chiudere e per questo ora è un altro il nome scelto.

Secondo quello che è accaduto nelle ultime ore, come rivelato da Sky Sport ora ci sarebbe un ritorno di fiamma per Jean-Clair Todibo. E’ un vecchio pallino di Giuntoli e della Juve che già in estate aveva bianconeri provato a chiudere e ora potrebbero esserci nuovi contatti con il West Ham per fare subito l’operazione.

La Juventus è pronta a prendere Todibo che ha già detto sì al club bianconero e ora si aspetta di capire se si può andare a chiudere l’affare da un momento all’altro per na cifra ragionevole. L’offerta della Juve per Todibo sarebbe la stessa dell’estate con un contratto fino al 2029 e ingaggio da 2,5 milioni a stagione al giocatore.