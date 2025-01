Milan, agenti in città per chiudere l’affare: fumata bianca vicina

In queste ultime ore il Milan è particolarmente attivo nel calciomercato, non solo sul fronte delle entrate, ma anche su quello delle uscite.

Basti pensare che proprio in queste ore sono attesi a Casa Milan non solo Kyle Walker, prossimo a diventare un nuovo calciatore rossonero, ma anche gli agenti del giocatore, che con Moncada, Ibrahimovic e Furlani definiranno gli ultimi dettagli per il trasferimento del loro assistito.

Fino a qualche ora fa un’operazione del genere sembrava essere utopia, ma in giornata si sarebbe incredibilmente sbloccato in tutto, con la fumata bianca che sembrerebbe essere imminente.

Agenti in città per chiudere l’affare col Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Milan, piuttosto attivo in questa uggiosa giornata di gennaio, non solo sul fronte delle entrate ma anche e soprattutto su quello delle uscite.

Basti pensare che a Casa Milan, oltre a Kyle Walker, sono attesi anche gli agenti del giocatore per definire gli ultimi dettagli dell’affare con il Diavolo. Parlare di fumata bianca, forse, è ancora prematuro considerando quella che era la situazione fino a neanche 24 ore fa, ma l’incontro in via Aldo Rossi non è stato organizzato per senza niente. Qualcosa sotto c’è, con il Milan che spera di poter risolvere la situazione entro e non oltre stasera, anche perché davanti ci sono altri 12 giorni di calciomercato dove il club rossonero dovrà compiere una vera e propria corsa contro il tempo per andare a completare la rosa di Sergio Conceiçao.

Stando duque a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, è previsto in giornata a Milano un incontro tra il Milan e gli agenti di Strahinja Pavlovic, volati nel capoluogo lombardo per presentare al club rossonero gli ultimi sondaggi che sono stati fatti per il difensore serbo dopo che l’affare con il Fenerbahce è arenato per colpa di Zlatan Ibrahimovic.

Milan: entro stasera l’accordo definitivo

Nonostante ieri abbia convinto contro il Girona, Strahinja Pavlovic resta comunque in uscita dal Milan. Per lui nelle ultime ore si era parlato con insistenza del Fenerbahce, che a quanto pare aveva pronta un’offerta da oltre 20 milioni di euro per il serbo, salvo poi virare su Milan Skriniar.

Pavlovic potrebbe giocarsi le sue carte al Milan, complice anche la grande stima che Zlatan Ibrahimovic, ma in queste ore gli agenti dell’ex Salisburgo potrebbero presentare al Diavolo due offerte allettanti per il giocatore. Una dello Stoccarda e l’altra del Leicester, che dopo aver compiuto dei semplici sondaggi per Pavlovic potrebbero adesso passare allo step successivo. Base d’astra 20 milioni di euro, niente prestito. Staremo a vedere.