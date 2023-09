Papu Gomez in Serie A, cambia tutto: c’è l’annuncio

Liberatosi da pochissimo tempo a parametro zero dal Siviglia, il Papu Gomez, nel mercato degli svincolati, risulta essere senza dubbio tra i profili più interessanti. Circa il suo futuro e le possibili destinazioni, in tal senso, arriva la svolta inattesa, con tanto di annuncio ufficiale.

Con la sessione estiva di mercato chiusa da poco tempo, per le squadre resta ancora un ultimo modo per piazzare gli ultimi colpi. Si tratta, come è noto, degli svincolati, una soluzione a basso costo ma sempre di estremo interesse. Per quanto, ormai, sia una pista non troppo battuta, soprattutto dai grandi club. L’occasione rappresentata però dal Papu Gomez può essere una eccezione a questa regola, dal momento che si tratta di un giocatore capace di fare la differenza e che è ancora in splendida forma. In tal senso, circa l’ipotesi di vederlo in Serie A per una ultima volta, arriva una svolta, con tanto di annuncio ufficiale. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Cambia tutto per l’ex Atalanta

Il nome del Papu Gomez, dal momento dell’ufficialità del suo vincolo, varie volte è stato accostato a club italiani. Si è partiti con l’Inter, che però poi alla fine ha deciso di virare su un centrocampista più puro come Klaassen. Di recente, invece, sembrava il Monza ad aver conquistato una posizione privilegiata per lui.

A fare chiarezza su questa situazione è stato l’agente del calciatore, vale a dire Giuseppe Riso. Intervistato da “Tag 24“, ha spiegato che allo stato attuale delle cose c’è una trattativa in essere con un club per un suo imminente ritorno in campo. Non ha voluto svelare l’identità di questa società, ma ha detto chiaramente ed inequivocabilmente che si tratta di un club che non milita nel campionato italiano. Da escludere, dunque, che lo si possa rivedere in Italia.

Papu Gomez, l’annuncio dell’agente

All’età di 35 anni, dunque, l’argentino non ha nessuna intenzione di fermarsi. Da escludere, però, almeno stando alle dichiarazioni del suo procuratore, un ritorno in Serie A, con buona pace da parte del Monza che nelle ultime ore stava provando a regalarsi questo ultimo grande colpo di mercato. Da vedere, dunque, quale sarà la prossima tappa della sua carriera. Quel che è certo è che impiegherà ancora una volta poco a diventare un idolo.