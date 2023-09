Italia Ucraina: due bocciati, la scelta di Spalletti

Si scenderà in campo in queste prossime ore con una partita importantissima che riguarda il futuro dell’Italia di Spalletti contro l’Ucraina per le qualificazioni agli Europei 2024.

Momento non facile per gli azzurri che devono fare i conti con quella che è l’attuale classifica che non sorride alla Nazionale di Luciano Spalletti che dovrà provare ad invertire la rotta e ottenere il massimo dai prossimi risultati.

Senza un cammino perfetto e vincente nei prossimi mesi la Nazionale campione in carica dei precedenti Europei 2021 rischierà di non partecipare nemmeno alla prossima edizione. Ora la situazione è davvero complicata.

Italia: con l’Ucraina parte di qualificazione a Euro 2024

Scende in campo l’Italia di Luciano Spalletti con un match che riguarda la partita importantissima di qualificazione agli Europei 2024. Perché gli Azzurri si giocano tutto contro l’Ucraina allo stadio San Siro alle ore 20:45 del 12 settembre. Una partita che vale tanto vista la classifica del girone della Nazionale che non sorride, anzi. Servirà vincere più partite possibili per provare a svoltare la tendenza dei risultati.

Questi ultimi mesi si è perso entusiasmo dopo la vittoria degli Europei e la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Adesso è un momento particolare perché dopo le dimissioni di Mancini e il cambio allenatore con Spalletti nuovo ct l’Italia si gioca tutto o tanto contro l’Ucraina per provare a svoltare. Bisognerà trovare la migliore forma possibile per andare avanti.

Italia Ucraina: due bocciati contro la Macedonia

In Macedonia Italia ci sono stati due bocciati da parte di Spalletti con il ct che non è rimasto convinto dalle prestazioni di Gnonto e Zaniolo. Lo stesso è capitato con il bersagliato Donnarumma, ma le scelte del ct per la partita Italia Ucraina lanciano dei segnali molto importanti.

Zaniolo e Donnarumma sono stati scelti da Spalletti per scendere ancora in campo in Italia Ucraina. L’allenatore punta su di loro dal primo minuto per una delle partite più importanti per gli azzurri che cercano la vittoria.

Probabile formazione Italia Ucraina: le scelte

Ci sono anche già le probabili formazioni di Italia Ucraina con le scelte di Spalletti per quanto riguarda la formazione che sarà scelta per affrontare questa importantissima sfida che può cambiare da un momento all’altro la classifica e il futuro degli azzurri in vista degli Europei 2024: