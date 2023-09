Doping Pogba: squalifica annunciata, la scelta sul ritiro

Un fatto clamoroso che ha scosso il mondo del calcio e la Juventus quello che riguarda il doping di Paul Pogba con una squalifica che può durare tantissimi anni.

Arriva la decisione a sorpresa che potrebbe sconvolgere e non poco il futuro del giocatore francese e quello che riguarda la sua carriera nel mondo del calcio. Perché la situazione è più grave del previsto.

Non ci sono possibilità di via d’uscita al momento per questa che è la situazione del giocatore francese che può davvero poter finire nei guai in vista delle prossime settimane.

Juventus: squalifica Pogba in arrivo

Può arrivare da un momento all’altro la squalifica che inguaierebbe la carriera di Pogba che a quel punto verrebbe messo fuori dai giochi dal mondo del calcio giocato. Ci sono ora delle nuove news per quanto riguarda questa decisione nei confronti del giocatore della Juve che ora è finito in guai seri e potrebbe rischiare di restare fermo anche per moltissimi anni. La situazione è più grave del previsto e in questo momento c’è totale silenzio da parte del giocatore, del club e di tutte le persone vicine a lui.

Ci sono altri però che si sono esposti riguardo questa vicenda di doping di Paul Pogba che è stato trovato positivo ai controlli anti doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese Juventus. Sono state trovate tracce di testosterone e per questo motivo ora ci si aspetta una squalifica in arrivo per molti anni contro il giocatore.

Doping Pogba: squalifica contro il giocatore fino a 4 anni

In merito alla squalifica di Pogba sono arrivate le parole del prof Enrico Castellacci che si è voluto esporre in maniera importante per quanto riguarda questa assurda vicenda di doping del giocatore della Juvetus.

Ai microfoni di Tv Play con i colleghi di calciomercato.it sono arrivate le parole di Castellacci nei confronti della squalifica del giocatore della Juventus Paul Pogba:

“Nel frattempo il giocatore viene sospeso e le pene sono risapute fino a 4 anni in caso di accertata intenzionalità. In caso contrario sarà almeno di 2 anni”.

Pogba doping: la decisione di Juve e giocatore

Momento complicato ora per la Juventus e per Pogba, che dovranno decidere che tipo di reazione adottare in merito a questa vicenda. Sembra però difficile pensare in vista dei prossimi giorni che ci sia un ricorso con possibilità di vittoria che scongiurerebbe il giocatore che è finito nei guai.