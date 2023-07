Nuova formula trovata: dice addio alla Juve

Doccia gelata per Giuntoli e Allegri: il calciatore dice addio alla Juve, a breve il comunicato ufficiale.

Un tour per definire le ultime strategie, poi poco spazio per completare i lavori e affidare a Max Allegri una rosa competitiva. Gli obiettivi, alla Continassa, sono ormai chiari. Il nuovo direttore sportivo vuole snellire la rosa, cercare pedine in grado di alzare il tasso tecnico e soprattutto provare a mettere i conti nella giusta direzione.

Gli uomini a disposizione di Allegri sono infatti molti, e una lista di calciatori fuori dal progetto è da tempo stata comunicata senza troppi giri di parole ai diretti interessati. Le offerte pervenute, però, al momento non creano grosso entusiasmo, e l’effetto è tutto in un mercato in entrata bloccato. Giuntoli i calciatori da portare a Torino li ha già sondati, ma attende di monetizzare dalle cessioni per regalare gli uomini giusti al tecnico.

Il tempo però stringe, e intanto arrivano notizie che non fanno piacere allo staff bianconero. Un calciatore infatti avrebbe trovato la formula giusta per salutare, e di certo a Torino non saranno felici di una scelta ora soltanto da rendere ufficiale.

La Juve non è la prima scelta: affare fatto

Cristiano Giuntoli ha incassato le indicazioni in arrivo da Allegri e dal club, e prosegue nel lavoro con l’obiettivo di bilanciare le richieste del tecnico senza spendere cifre folli. L’esclusione della Uefa dalle coppe riduce ancora il budget, ma l’obiettivo è comunque provare a vincere nell’immediato.

Ecco perché diventa fondamentale puntare su calciatori giovani che ancora non sono entrati nel mirino di altri grandi club, e quindi raggiungibili senza dover partecipare ad aste milionarie. Giuntoli sa bene che questa è la priorità, mentre Allegri da parte sua ha chiesto un centrocampista e un esterno di fascia. Se per Kessié la strada sembra complicata, ma ancora qualche speranza c’è, il capitolo Ivan Fresneda sembra ormai chiuso.

I bianconeri hanno tentato di strappare un sì deciso al calciatore e al Valladolid, ma il tentativo di anticipare il Barcellona è stato vanificato da una formula che avrebbe messo d’accordo i club. Il giovane laterale è infatti pronto a volare per raggiungere i blaugrana che avrebbero trovato il modo di aggirare la clausola da 20 milioni, al momento inaccessibile per il club. Al Valladolid non dispiacerebbe infatti il pagamento di una parte fissa per raggiungere poi la somma totale stabilita nelle prossime stagioni, e l’affare potrebbe chiudersi già nelle prossime ore di mercato.