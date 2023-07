Penalizzazione o fallimento, la Figc inguaia il club: la decisione

Situazione difficile per quanto riguarda il club italiano che rischia di scomparire definitivamente dal calcio professionistico, ecco la decisione della Figc.

I tribunali federali saranno protagonisti, nei prossimi mesi, di sentenza importanti riguardo il futuro del club italiano che rischia seriamente di scomparire. Un primo verdetto è arrivato dalla Covisoc, ecco cosa potrebbe succedere adesso.

Ci sono delle novità riguardo il futuro del club di Serie B. La sentenza della Covisoc ha letteralmente gettato nel panico tutta la tifoseria che adesso attende risposte da parte della società che ha già comunicato di voler presentare il ricorso contro la decisione di escludere la squadra dal prossimo campionato italiano. Adesso si attendono gli esiti dei vari ricorsi prima di procedere anche con la stesura del nuovo calendario.

Caos Serie B: campionato fermo, si attendono i ricorsi

Emergono delle nuove notizie in merito all’esclusione dal campionato di Serie B della Reggina. La Covisoc ha bocciato la domanda d’iscrizione del club calabrese. Alla base di questa decisione, alcuni obblighi tributari e previdenziali non versati dalla società. Gli amaranto dovevano versare tutto entro il 20 giugno.

Adesso il club è pronto a farsi sentire visto che ha già deciso di presentare ricorso contro la decisione della Covisoc di escludere la Reggina dal campionato di Serie B.

I tifosi sono in attesa di aggiornamenti da parte della società, intanto anche altri club come il Brescia sono concentrate su questa situazione. In caso d’esclusione dal prossimo campionato della Reggina, ad essere riammesso è proprio la squadra del presidente Cellino che è pronto ad una vera battaglia legale.

Reggina, quale futuro per il club senza la Serie B

Il Brescia, se l’esclusione della Reggina venisse certificata dal prossimo consiglio federale, potrebbe essere riammesso in Serie B. Intanto, aumentano anche i dubbi riguardo il futuro del club calabrese che a questo punto potrebbe ripartire dalla Serie C con una penalizzazione oppure dalla Serie D.

Saranno i tribunali a decidere il destino della società con i nuovi proprietari del club che si trovano in una situazione non proprio facile da gestire. Intanto, anche il comune di Reggio Calabria ha chiesto chiarezza e spera in un passo indietro da parte della Federazione. Il tutto sarà discusso nel prossimo Consiglio Federale che sarà un passaggio decisivo per il destino dei club.

Esclusione Reggina Serie B, la decisione della Figc

Entro il prossimo 5 luglio la Reggina dovrà presentare le proprie motivazioni nel ricorso da inoltrare alla Figc riguardo l’esclusione dal campionato di Serie B. La società attende delle risposte anche per programmare la prossima stagione, visto che ad oggi non si sa ancora in quale categoria giocherà la squadra calabrese.