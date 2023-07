Dall’Inter alla Roma: 10 milioni, via libera a Pinto

Altro colpo di mercato in arrivo in casa Roma: niente Inter, Pinto è pronto a portare il calciatore in giallorosso con una super offerta.



La Roma continua a essere, con pochi dubbi, la squadra di Serie A più attiva sul mercato in questa prima fase. Dopo aver piazzato due grandi colpi a parametro zero, Aouar e N’Dicka, è al lavoro adesso per rinforzare gli altri reparti.

Urge in particolare arricchire la rosa portando a Trigoria un nuovo attaccante e un nuovo portiere. Se per il centravanti resta in pole Scamacca, con l’ipotesi Nzola sullo sfondo, per l’estremo difensore Pinto potrebbe bruciare sul tempo l’Inter e beffare Marotta.

Non è un segreto che uno degli argomenti più caldi in casa nerazzurra sia al momento proprio quello del portiere. Per poter fare mercato, il club vice campione d’Europa sembra aver deciso di ‘sacrificare’ Onana, giocatore che potrebbe permettere alla società di incassare almeno 50 milioni di euro, realizzando una plusvalenza favolosa (il camerunese è arrivato solo un anno fa a parametro zero).

Marotta ha però bisogno di trovare un sostituto all’altezza, e per questo motivo starebbe sondando il mercato europeo alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Da Keylor Navas a Lloris, sono diversi i portieri di esperienza disponibili sul mercato dei calciatori a parametro zero. Senza dimenticare Handanovic che, nonostante l’età stia avanzando, nelle ultime partite in cui è stato chiamato in causa ha dimostrato di poter essere ancora utile alla causa nerazzurra.

Mentre la dirigenza nerazzurra si affanna a trovare una soluzione, però, Tiago Pinto potrebbe anticipare tutti. Anche la Roma sta cercando infatti un nuovo portiere da affiancare a Rui Patricio, e a quanto pare il principale candidato sarebbe proprio uno dei potenziali eredi di Onana.

Inter beffata: Tiago Pinto porta il portiere alla Roma

Dall’Inter alla Roma, per la gioia di Mourinho. Pinto sta per beffare la dirigenza nerazzurra, agendo con una rapidità sorprendente. Alla ricerca di un sostituto per Rui Patricio, il direttore sportivo avrebbe deciso di puntare proprio su uno dei possibili eredi di Onana, approfittando proprio delle indecisioni che stanno bloccando al momento le manovre in casa interista.

Il nome giusto potrebbe essere infatti quello di Anatoliy Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar. Classe 2001, è uno dei maggiori talenti tra i pali del calcio europeo. Nonostante la sua giovane età ha collezionato già oltre presenze con la maglia del club ucraino, con tante apparizioni in Champions League.

Legato alla sua attuale squadra da un contratto in scadenza nel 2024, a quanto pare Trubin, che al momento viene valutato dagli esperti di mercato non meno di 20-25 milioni di euro, ha deciso di non rinnovare, alla ricerca di una nuova avventura in un top club europeo.

Offerto al club nerazzurro come potenziale erede di Onana, potrebbe rappresentare la soluzione perfetta: un giocatore giovane ma già esperto, pronto a esplodere ed eventualmente a garantire una nuova plusvalenza tra qualche anno. Caratteristiche che hanno attirato anche l’attenzione di Pinto, pronto a fiondarsi su di lui anticipando la concorrenza.

L’unico ostacolo, per la Roma ma anche per l’Inter, resta al momento la richiesta dello Shakhtar: per farlo partire subito, servono almeno 10 milioni di euro. E difficilmente le italiane potranno investirli a cuor leggero per un portiere che potrebbe anche non diventare fin da subito il titolare tra i pali.