FIGC: esclusione dal campionato, ripartirà dalla Serie D

Nuovi aggiornamenti riguardo la decisione della Figc in merito all’esclusione dal campionato dello storico club. Ecco tutti i dettagli sul verdetto.

Fiato sospeso per una piazza storica che rischia di dover ripartire dalla Serie D in vista della prossima stagione. Nonostante il repentino cambio di proprietà, a pesare sulla società i debiti accumulati nel corso della passata stagione. Ecco tutti i dettagli relativi alla possibile esclusione dal campionato della società che adesso rischia di dover ripartire dalla quarta categoria del calcio italiano.

C’è attesa per quanto riguarda il futuro dello storico club italiano che rischia di restare fuori dal prossimo campionato. La società è pronta ad intervenire, domani è atteso il verdetto da parte della FIGC che chiarirà una volta e per tutte la situazione relativa al futuro della squadra che è davanti ad un limbo.

FIGC: la decisione sull’esclusione dal campionato, ecco dove ripartirà il club

Quest’oggi il club ha comunicato ufficialmente il passaggio di consegne con il vecchio proprietario che ha ceduto la società. Adesso c’è attesa riguardo la prossima categoria in cui la squadra dovrà giocare.

A causa del mancato pagamento di 3 milioni di euro di debiti, la società non ha ricevuto l’ok per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La Reggina, per questo motivo, rischia di dover ripartire dalla D nel corso della prossima stagione. Il club è stato estromesso, almeno momentaneamente, dal prossimo campionato cadetto ed aspetta l’esito del ricorso che ci sarà domani.

La Figc dovrà esprimere il proprio parere riguardo la decisione della Covisoc di escludere dalla Serie B la Reggina. Entro i termini previsti dalla legge, la società amaranto ha presentato la domanda di riammissione in B. Attende fiduciosa l’esito, anche se in caso di mancato approdo in Serie B, la Reggina sarà costretta a ripartire dal campionato dilettantistico. Non avendo presentato la domanda d’iscrizione al campionato di C, il club dovrà fare richiesta per essere ammessa ad un’altra lega. Nella terza serie è davvero difficile accedere a causa delle norme recenti che bloccano un sovrannumero del campionato.

Esclusione Reggina Serie B, c’è attesa per il ripescaggio del Brescia

Domani è atteso il verdetto della Figc in merito all’esclusione dalla Serie B della Reggina. La società, a causa di alcuni debiti, non ha ricevuto l’ok da parte della Covisoc che ha bocciato la domanda d’iscrizione la prossimo campionato cadetto. Intanto, c’è chi spera come il Brescia di Cellino che punta al ripescaggio in Serie B. Le prossime ore saranno davvero intense, si inizierà a delineare il futuro del prossimo campionato di B (ad esclusione di nuovi processi).