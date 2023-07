Piscina bollente: Melita Toniolo toglie il fiato

Melita Toniolo regala uno scatto da togliere il fiato ai suoi fan: il bagno in piscina diventa davvero bollente.

Apprezzata per la sua professionalità e la sua bellezza, Melita Toniolo si è fatta conoscere dal pubblico nostrano per aver partecipato e condotto svariate trasmissioni andate in onda sulle reti Mediaset.

Tra le trasmissioni più note alle quali ha preso parte, la modella ed attrice ha partecipato a Buona La Prima, Scherzi A Parte e Paperissima Sprint, oltre ad essere stata una delle vallette nel programma comedy Colorado ed una delle soubrette del programma Questo è Capodanno condotto da Paola Perego.

Insomma, il volto della Toniolo è comparso spesso e volentieri nelle nostre televisioni e non si è potuto fare a meno di apprezzarla tanto per la sua competenza che per il suo fascino che ha sempre mandato in visibilio i suoi fan. La modella ha anche un proprio profilo Instagram e non sorprende sia seguita da 1,2 milioni di follower che vengono viziati da una serie di scatti davvero magici.

Melita, infatti, regala spesso e volentieri degli scatti roventi ai propri fan che restano incantati di fronte al suo fascino e alla sua sensualità, non restando mai delusi quando passano sul profilo della modella. E nell’ultimo post pubblicato, la Toniolo ha voluto fare un altro regalo piccante ai suoi fan che sono andati letteralmente in visibilio.

Melita Toniolo esagerata: lo scatto in piscina è bollente

Le temperature sono particolarmente alte in questo periodo dell’anno e Melita Toniolo ha intenzione intenzione di alzarle ancora di più tramite il proprio profilo Instagram. La modella si sta godendo le vacanze in quel di Jesolo come si può notare via social e sta alloggiando presso il J44 Lifestyle Hotel, ma ciò è l’ultima cosa che i fan hanno notato nell’ultimo scatto pubblicato.

Quest’ultimi, infatti, sono stati del tutto rapiti dalla foto piccante che ha regalato la modella che ha voluto rendere il bagno in piscina bollente. La Toniolo ha indossato un costume davvero minuscolo che ha messo in mostra le sue curve tanto perfette quanto pericolose ed una scollatura vertiginosa da far impazzire, togliendo il fiato ai suoi fan.

Uno scatto davvero rovente che ha conquistato quasi 15 mila like in nemmeno 24 ore ed il numero è destinato ancora a salire. Tantissimi sono stati i commenti degli utenti che hanno apprezzato tantissimo questo nuovo post lodando la modella per la sua bellezza, mentre alcuni hanno voluto sottolineare scherzosamente come neppure le ventenni possano sognare un simile fisico, invitando gli altri a fare un minuto di silenzio per quest’ultime,

A 37 anni, la Toniolo è più in forma che mai e continua a dimostrarlo con questi scatti che rubano il cuore dei suoi followers. Followers che sperano di poter vedere presto altri scatti simili che possano rendere l’estate ancora più calda di quello che già è.