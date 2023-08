Calciomercato, Berardi si fa scappare l’annuncio: dove giocherà

Domenico Berardi è ancora una volta il nome che infiamma il calciomercato estivo: questa volta il suo annuncio è molto chiaro.

Il calciomercato si concentrerà ancora una volta sul futuro dell’attaccante del Sassuolo. Negli anni è stato spesso vicinissimo alla cessione e questa volta potrebbe essere il momento giusto per fare il salto di qualità definitivo, visto che si avvia verso i 30 anni e non ha ancora provato un’esperienza ad altissimi livelli.

Dopo un’altra stagione strabiliante al Sassuolo, Berardi è tornato nel mirino di tutte le big del nostro campionato che a più riprese lo hanno chiesto al club neroverde ma non sono mai riuscite a trovare un accordo.

Calciomercato, futuro Berardi: è tempo di addio al Sassuolo

Il calciomercato del Sassuolo è incentrato anche quest’estate sul futuro di Mimmo Berardi. Due stagioni fa era stato ad un passo dall’addio ma poi non si è mai concretizzato alcun accordo ed è rimasto per il bene del club e ha sempre dato tutto alla causa. Lo stesso è accaduto nella passata stagione, quando sembrava vicino alla Fiorentina ma poi non ci fu l’accordo tra i club.

Questa volta potrebbe essere il momento giusto per la cessione di Berardi dal Sassuolo. neroverdi hanno monetizzato ogni estate con l’addio dei propri campioni ma proprio l’attaccante calabrese non è mai riuscito a fare il salto di qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora i tempi sono maturi per la cessione di Berardi.

Sassuolo, addio Berardi: il suo annuncio spiazza i tifosi

Domenico Berardi e il Sassuolo possono dirsi addio per davvero in questa sessione estiva di trasferimenti. L’attaccante italiano si sente pronto a fare il salto di qualità in un top club per non restare “intrappolato” in un club che non gioca le coppe europee e non gli può dare la possibilità di mostrare il suo talento in giro per l’Europa o di non mettersi in mostra alla grande.

Domenico Berardi ha tenuto un discorso nella serata di presentazione della nuova stagione e parlando del suo futuro e di quello della squadra ha messo “i puntini sulle i”t.

“Da tanti anni sono qui e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di migliorare rispetto all’anno scorso perché non siamo partiti bene ma nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario”.

Berardi: “Futuro? Non so se resto”

Se nella prima parte del suo discorso al popolo neroverde, Berardi ha fatto intendere che può restare al Sassuolo, è nella seconda parte che ha deciso di non escludere un suo possibile addio. “Ci sono tanti giovani e sono sicuro che faremo bene. Ma non so se io sarò qui”.

La Lazio è la squadra più interessata a Berardi in questa sessione di mercato ma il Sassuolo non si smuove dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. Sarri aspetta e spera che Lotito decida di affondare definitivamente il colpo.