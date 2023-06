Pista a sorpresa: decisione choc per l’allenatore voluto dalla Serie A

L’allenatore era vicinissimo ad approdare in Serie A, invece sembra proprio che il suo futuro possa essere su una panchina a sorpresa.

Non sono molte le panchine di Serie A che cambieranno in vista della prossima stagione. Nonostante i rumours di qualche mese fa, che vedevano determinati club alle prese con eventuali cambi di tecnici, soltanto una delle big italiane ha deciso quasi obbligatoriamente di cambiare.

Il Napoli campione d’Italia è l’unica delle formazioni della parte alta della classifica di A a modificare la sua struttura tecnico-sportiva. Luciano Spalletti aveva già scelto di dare l’addio al club e dedicarsi ad un anno sabbatico per ripristinare forze e idee.

Gli azzurri hanno scelto a sorpresa il francese Rudi Garcia. Una decisione presa direttamente dal patron Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di puntare sul carisma e sull’esperienza internazionale dell’ex tecnico di Roma e Marsiglia. Ma Garcia non era l’unico allenatore sondato dal Napoli nelle scorse settimane.

Galtier snobbato dal Napoli: anche lui può finire nella ricca Arabia Saudita

Il Napoli, prima di chiudere l’accordo con Garcia, aveva ascoltato anche un altro allenatore francese, che a breve diventerà ufficialmente senza occupazione. Ovvero Christophe Galtier, attuale tecnico del Paris St. Germain che però ha già più di un piede fuori dal Parco dei Principi.

Galtier, che in carriera ha vinto una storica Ligue 1 sulla panchina del Lille, era stato preso in considerazione per il gioco offensivo che ha sempre donato alle proprie squadre, ma alla fine il Napoli ha virato su un profilo che già conosce la Serie A come Garcia. Il futuro di Galtier potrebbe essere sorprendente e inaspettato: in arrivo per lui un’offerta piuttosto esotica.

Infatti, come riferito da Footmercato.net, una ricca società dell’Arabia Saudita avrebbe preso contatti con il suo entourage. Galtier è nel mirino dell’Al-Shabab FC, squadra della Saudi Pro League giunta al quarto posto nell’ultima stagione. Il tecnico spagnolo Victor Moreno andrà via il prossimo 30 giugno e dunque il club è alla ricerca di un sostituto.

Ricco ed intrigante contratto già pronto per Galtier, che dunque dovrà decidere se attendere la chiamata di un club europeo, per una nuova sfida ad alti livelli, oppure se andare a guadagnare un ingaggio molto oneroso in un campionato meno altisonante. L’Al-Shabab ha comunque in rosa diversi calciatori occidentali di ottimo livello ed esperienza, tra cui il polacco Krychowiak (anche lui ex PSG), l’ex interista Banega e l’attaccante spagnolo Santi Mina.